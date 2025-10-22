به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی انتشار خبری درباره تغییر کاربری ۶۰ هکتار از شالیزارها و جنگل‌های هیرکانی استان مازندران برای احداث ویلا خبرنگار ایلنا با استاندار و نماینده این استان در مجلس گفت‌وگوهایی انجام داد که پاسخ‌های آنان متفاوت و حاوی نکاتی قابل تأمل بود.

پیش از تماس با مقامات ارشد، گفت‌وگویی با روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست مازندران انجام شد. مسئول این روابط عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، از ارائه هرگونه اظهارنظر مستقیم خودداری کرد و ارائه توضیحات را به پس از تأیید یا تکذیب رسمی خبر موکول کرد. با این حال، پس از گفت‌وگو با استاندار و نماینده مجلس، خبرنگار ایلنا موفق به برقراری تماس با روابط عمومی نشد.

یونسی، استاندار مازندران، با قاطعیت هرگونه تغییر کاربری در این عرصه‌های طبیعی را رد کرد و در پاسخ به پرسش ایلنا گفت: این خبر به هیچ وجه صحت ندارد.

در مقابل، فیاضی، نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تغییر کاربری جنگل‌های هیرکانی بعید به نظر می‌رسد، از وقوع تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی خبر داد و اظهار داشت: جنگل را بعید می‌دانم. ولی تغییر کاربری در شالیزارها و زمین‌های کشاورزی اتفاق افتاده است. به هر حال، رویدادی در جریان است.

وی در تشریح علت این موضوع افزود: به نظر می‌رسد یک سرمایه‌گذار در بخش پسماند، در ازای سرمایه‌گذاری خود تقاضای تغییر کاربری دارد.

فیاضی با اشاره به ابهامات موجود، بر لزوم پیگیری و واکاوی بیشتر تأکید کرد و گفت: این روند به اندازه کافی شفاف نیست. موضوع باید بیشتر پیگیری و بررسی شود تا مشخص گردد دقیقاً در چه شرایطی است. ما همچنان در حال بررسی جزئیات آن هستیم.

این اظهارات متناقض در حالی از سوی دو مقام رسمی استان مازندران مطرح می‌شود که حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و زمین‌های کشاورزی این استان، اهمیتی ملی و زیست‌محیطی دارد.

