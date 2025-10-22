به گزارش ایلنا، وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست همفکری و هم‌افزایی میان سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم که در محل این سازمان برگزار شد؛ به اهمیت بالای حوزه دانشجویی برای وزارت علوم اشاره کرد و گفت: این نشست به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین معاونت فرهنگی و سازمان دانشجویان و به‌ویژه تمرکز بر فعالیت‌های فرهنگی در سراهای دانشجویی برگزار شده است.



وی با بیان اینکه دغدغه اصلی سازمان، ارتقاء سطح فعالیت‌های فرهنگی در این سراها است؛ افزود: ما قصد داریم با استفاده از الگوهای متنوع و برنامه‌های مهارت‌افزایی، همکاری‌های خود را گسترش دهیم.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: سال جدید فرصتی مناسب برای تقویت برنامه‌های فرهنگی دانشجویی است و هدف اصلی ما افزایش اعتماد، همبستگی و امید در جامعه ایرانی است.



وی افزود: این امید و همبستگی باید از طریق فعالیت‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در حوزه‌های تحت پوشش معاونت دانشجویی و فرهنگی تقویت شود.



شالچی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم آماده است تا با سایر نهادها و سازمان‌ها برای تحقق اهداف یادشده همکاری کند.

نشست هم‌فکری و هم‌افزایی میان سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر وحید شالچی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم معاونین و مدیران سازمان و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در محل سازمان امور دانشجویان برگزار شد.



در این نشست، معاونین و مدیران دو مجموعه گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای خود در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ارائه کرده و راهکارهای توسعه همکاری و هم‌افزایی میان دو حوزه را بررسی کردند.



در بخش دیگری از این نشست، معاونین و مدیران گزارشی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در زمینه‌های رفاه دانشجویان، ورزشی،دانشجویان بین المللی، مشاوره و سلامت ، دانشجویان شاهد، و برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان،اساتید و کارکنان ارائه کردند و به بررسی چالش‌های موجود پرداختند.



به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از سازمان امور دانشجویان، در پایان، مقرر شد این جلسات هم‌فکری میان دو مجموعه به‌صورت مستمر برگزار شود تا چالش‌ها مرتفع شود و برنامه‌های جدید تدوین شود و از ظرفیت‌های موجود در جهت رشد همه‌جانبه دانشجویان استفاده گردد.

