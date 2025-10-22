خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت بهداشت خواستار الزام حضور مشاور سلامت روان در تولیدات نمایشی شد

وزارت بهداشت خواستار الزام حضور مشاور سلامت روان در تولیدات نمایشی شد
کد خبر : 1703636
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به معاون سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خواستار الزام استفاده از مشاور سلامت روان در مراحل پیش‌تولید مجموعه‌های نمایشی شد.

به گزارش ایلنا، در پی تداوم نمایش‌های نادرست از اختلالات روانپزشکی و فرآیندهای درمانی غیرواقعی در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به دکتر جواد رمضان‌نژاد، معاون سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خواستار الزام استفاده از مشاور سلامت روان در مراحل پیش‌تولید مجموعه‌های نمایشی شد. 

 در این نامه آمده است: با وجود اعلام آمادگی کامل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، این معاونت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری کلان سلامت روان کشور برای همکاری همه‌جانبه با تولیدکنندگان آثار نمایشی، همچنان شاهد ارائه گسترده محتوای نادرست و مخاطره‌آمیز در نمایش شخصیت‌های روانپزشکی، روند درمان، و اختلالات روانی هستیم. 

 رئیسی تصریح کرده است: نمایش اطلاعات نادرست، بخصوص در حوزه روانپزشکی، منجر به افزایش انگ اجتماعی نسبت به بیماران روانی شده و پیامدهای جدی برای سلامت روان جامعه در پی دارد. 

به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: استفاده از مشاور سلامت روان مورد تأیید دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در فرآیندهای پیش‌تولید و هماهنگی‌های مربوطه، در موارد مرتبط به صورت الزامی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ