از کرمانشاه تا خوزستان صدای مشترک نارضایتی پرستاران + پاسخ وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۴، جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اعتراض به‌ عدم پرداخت معوقات و حقوق‌های پایین، مقابل ساختمان این دانشگاه تجمع کردند. پرستاران با اعلام اینکه بیش از نه ماه است تعرفه‌های پرستاری پرداخت نشده و بسیاری از آن‌ها حتی حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی خود شدند.

به گفته شرکت‌کنندگان در این تجمع، حقوق‌های پایین و معوقات پرداخت نشده در شرایط گرانی کنونی پاسخگوی نیازهای زندگی نیست و فشارهای کاری سنگین، از جمله شیفت‌های طولانی و اضافه‌کاری‌های اجباری، شرایط پرستاران را بیش از پیش دشوار کرده است.

تجمع پرستاران کرمانشاه هم‌زمان با اعتراضات پرستاران خوزستان برگزار شد. پرستاران خوزستان نیز مقابل استانداری این استان دست به تجمع زده و با تاکید بر ضرورت پرداخت معوقات و اصلاح شرایط کاری، خواستار توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و حقوقی خود شدند.

پرستاران هر دو استان اعلام کرده‌اند که اعتراض‌های جمعی و پیگیری حقوق قانونی، تنها راه برای جلب توجه مسئولان و بهبود وضعیت آنان است.

در این راستا «عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تجمع اخیر پرستاران در کرمانشاه و خوزستان به دلیل معوقات پرداختی، اظهار داشت: پرداختی حقوق‌ها در سطح کشور به موقع انجام می‌شود، اما میانگین پرداخت کشوری اضافه‌کاری پرستاران، تا تیر ماه سال جاری پرداخت شده‌اند و کارانه‌ها نیز تا پایان بهمن ماه سال گذشته تسویه شده است.

او افزود: البته در برخی دانشگاه‌ها، پرداخت‌کارانه‌ها جلوتر یا عقب‌تر بوده است؛ به عنوان مثال در کرمانشاه پرداخت‌ کارانه‌ها دو ماه عقب‌تر از میانگین کشوری است، اما در بابل تا شش ماه جلوتر انجام شده است. اما در مجموع، به طور متوسط، پرداخت تعرفه‌ها در کشور حدود هفت ماه عقب‌مانده است.

عبادی با بیان اینکه علت اصلی تأخیر در پرداخت معوقات دو موضوع است، گفت: اول، تخصیص اوراق قرضه به مبلغ ۸۰ همت برای وزارت بهداشت در بودجه ۱۴۰۴ است که قرار بود تا پایان شهریور محقق شود اما هنوز انجام نشده است. اگر چه طبق پیگیری‌ها، در روزهای پیش رو اتفاق خواهد افتاد.

عبادی با اشاره به عامل دوم اضافه کرد: دوم، تأخیر در پرداخت تعهدات بیمه‌ها که باعث ایجاد بدهی به همکاران، شرکت‌های دارویی و پیمانکاران می‌شود. این دو موضوع از سمت بیرون وزارتخانه است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان تأکید کرد: امیدواریم تا هفته پیش رو که روز پرستار است و با حضور رئیس‌جمهور، اخبار خوشی در این زمینه منتشر شود.

انتهای پیام/