اهتمام به هوشمندسازی با تکیه بر توان داخلی در حوزه حج و زیارت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج وزیارت؛ علی رضا رشیدیان در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان حج وزیارت گفت: خدارا شاکریم که توفیق و افتخار مجدد خدمت به ضیوف الرحمن، زائران حرم نبوی و اعتاب مقدسه را بدست آورده‌ایم و از اعتماد رئیس محترم جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده محترم ولی فقیه تشکر می‌کنیم.

وی عملکرد علیرضا بیات رئیس سابق سازمان را با وجود مدت زمان کوتاهی که در این جایگاه خدمت‌رسانی کرد، مناسب دانست و گفت: با توجه به دغدغه‌های متعددی که در راستای اقدامات اجرایی وجود داشت، ایشان نمره مطلوبی در کارنامه خدمت‌رسانی به حجاج کسب کردند.

رئیس سازمان حج وزیارت با تشکر از کارگزاران زیارتی آن‌ها را ستون اصلی خدمت به زائران دانست و گفت: امیدواریم با همکاری مسئولان ذیربط از ظرفیت کارگزاران، برای زائران خارجی که به شهرهای زیارتی ایران مشرف می‌شوند استفاده کنیم.

رشیدیان ضمن ابراز امیدواری در خصوص اینکه در دوره جدید به حج هوشمند که از مطالبات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است توجه خواهد شد، گفت: می‌بایست از ظرفیت‌های داخلی برای هوشمندسازی و ایجاد نرم افزارهای نوین برای ارتقا کیفیت، کاهش هزینه و افزایش سرعت خدمت‌رسانی به زایران استفاده کرد.

رئیس سازمان حج وزیارت، حج را به مثابه یک دانشگاه انسان ساز دانست و افزود: باید از ظرفیت حج وزیارت برای ارتقا ارزشهای دینی و انسانی در جامعه استفاده کنیم؛ این ظرفیت حج و زیارت می‌تواند ارتقا سطح تعامل با کشور میزبان و وحدت میان مسلمانان را در پی داشته باشد.

رشیدیان، بهره مندی از ایده‌های جدید را مهم دانست و تاکید کرد: نظرات اندیشمندان، صاحبنظران و پیشکسوتان می‌تواند در این زمینه‌ها اثر گذار باشد؛ که امیدوارم در نهایت تلاش ما به حجی روان، آسان و ارزانتر منتج شود.

وی در خصوص زیارت اعتاب مقدسه نیز تاکید کرد: زیارت اعتاب مقدسه جایگاه رفیعی دارد و این زیارت فقط در ایام اربعین نیست بلکه باید کیفیت خدمات زایران افزایش یابد و از ظرفیت‌های لازم برای تنوع بخشی، افزایش کیفیت و رضایتمندی بیشتر زایران استفاده کنیم؛ یعنی برای همه متقاضیان با هر سلیقه و هر توان مالی بسته سفر ارایه دهیم.

