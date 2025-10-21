دبیر ستاد اقامه نماز وزارت علوم منصوب شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در متن حکم انتصاب حسین سیمایی، خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سیدمهدی ساداتی‌نژاد آمده است:

با توجه به جایگاه رفیع اقامه نماز در نزول رحمت و برکات الهی و تربیت نفوس و با عنایت به آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و بر اساس ماده ۲ شیوه‌نامه تشکیل شورای اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی کشور و نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر ستاد اقامه نماز این وزارتخانه منصوب می‌شوید.

اتنظار دارد همه معاونت‌ها، واحدها و بخش‌های وزارت عتف و دانشگاه‌های سراسر کشور همکاری لازم را برای انجام وظایف و مأموریت این ستاد به عمل آورند.

امید است بر اساس آیه کریم الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، در تبیین، تبلیغ، تعمیق، ترویج و اشاعه مفاهیم ارزشمند نماز موفق و موید باشید.

انتهای پیام/