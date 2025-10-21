با حکم وزیر علوم؛
دبیر ستاد اقامه نماز وزارت علوم منصوب شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی ساداتینژاد، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت عتف را به عنوان دبیر ستاد اقامه نماز این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، در متن حکم انتصاب حسین سیمایی، خطاب به حجتالاسلام و المسلمین دکتر سیدمهدی ساداتینژاد آمده است:
با توجه به جایگاه رفیع اقامه نماز در نزول رحمت و برکات الهی و تربیت نفوس و با عنایت به آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز و بر اساس ماده ۲ شیوهنامه تشکیل شورای اقامه نماز در دستگاههای اجرایی کشور و نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر ستاد اقامه نماز این وزارتخانه منصوب میشوید.
اتنظار دارد همه معاونتها، واحدها و بخشهای وزارت عتف و دانشگاههای سراسر کشور همکاری لازم را برای انجام وظایف و مأموریت این ستاد به عمل آورند.
امید است بر اساس آیه کریم الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، در تبیین، تبلیغ، تعمیق، ترویج و اشاعه مفاهیم ارزشمند نماز موفق و موید باشید.