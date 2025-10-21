خبرگزاری کار ایران
به شرط رفع معارض؛

پروژه حکیم-تعاون تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

کد خبر : 1703025
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از تکمیل پروژه حکیم-تعاون تا پایان سال خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، درخصوص آخرین وضعیت پروژه حکیم-تعاون اظهار کرد: خاکبرداری با قوت خوبی در حال انجام است. قسمتی از عرشه زیرگذر در حال اجراست و برای قسمت شرقی برنامه داریم تا ظرف یک ماه آینده بتن ریزی را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه رفع معارضان تاسیساتی در دستور کار قرار دارد، گفت: رفع معارض لوله گاز ۳۰ اینچی و لوله گاز ۱۲ اینچی به موازات در مسیر انجام است و در حال تست و کارهای تکمیلی آن هستیم.

به گزارش شهر،‌ صداقتی ادامه داد: برنامه این است که بعد از رفع معارضان تاسیساتی، تا پایان سال پروژه حکیم-تعاون تکمیل و تحویل شهروندان بشود.

 

