سردار حسینی مطرح کرد:
۶۰ درصد تلفات جادهای کشور در ۵ استان
رئیس پلیس راهور فراجا اسامی ۵ استانی که حدود ۶۰ درصد از کل تلفات جادهای کشور را به خود اختصاص دادهاند، اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به توزیع نامتوازن آمار جانباختگان تصادفات در کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، ۵ استان (فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی) در مجموع حدود ۶۰ درصد از کل تلفات جادهای کشور را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع نشاندهنده تمرکز بالای حوادث ترافیکی در این مناطق است.
وی با تأکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان از جمله استانهایی است که فراوانی تصادفات در آن نگرانکننده است، افزود: برای کاهش تلفات و کنترل حوادث در این استان، باید بهصورت همزمان چند محور را دنبال کنیم؛ توسعه و بهسازی زیرساختهای جادهای، تقویت مقدورات و تجهیزات پلیس، گسترش سامانههای هوشمند نظارتی و تمرکز بر آموزش و فرهنگسازی ترافیکی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
سردار حسینی تصریح کرد: توسعه فرهنگ ترافیکی و آموزش رفتار صحیح رانندگی، نقش مؤثری در کاهش تصادفات دارد و این مهم زمانی محقق میشود که نهادهای مختلف، از آموزش و پرورش تا رسانهها و دستگاههای اجرایی، در این مسیر همافزا عمل کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا در پایان تأکید کرد: کاهش تلفات جادهای صرفاً با برخوردهای پلیسی ممکن نیست، بلکه نیازمند نگاهی جامع و چندبُعدی است که شامل زیرساخت، فناوری، آموزش و فرهنگسازی میشود.