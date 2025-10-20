دانشگاه امروز تماشاگر نیست

به گزارش ایلنا، حسین سیمایی در مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵.۱۴۰۴ دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که صبح امروز (دوشنبه) با حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به تمامی دانشجویان و دانشگاهیان، به ویژه برگزیدگان کنکور سراسری که دوران سخت و فضای پرالتهاب جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشته‌اند، یاد و خاطره شهدای حوزه علم و فناوری را گرامی داشت.

وی از نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در عبور کشور از بحران‌های اخیر سخن گفت و با اشاره به نقش دانشگاهیان در مقابله با اپیدمی کرونا، از تولید کیت‌های تشخیصی، ونتیلاتور، ماسک‌های N۹۵ و توسعه آموزش‌های مجازی به عنوان دستاوردهای علمی یاد کرد و افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز اقتدار علمی کشور در کنار هوشیاری مردم، تحت زعامت مقام معظم رهبری، نه تنها از کشور صیانت کرد بلکه دشمن را نیز مبهوت ساخت. قدرت مردم، هدایت رهبری و اقتدار نظامی که متکی بر دانش بود در این جنگ بازدارنده بود.

وزیر علوم با طرح این پرسش که «آیا بودجه دانشگاه هزینه است یا سرمایه‌گذاری؟» گفت: در فضای پس از جنگ، اولویت دادن به علم و فناوری ضرورتی انکارناپذیر است؛ چرا که اگر پژوهش‌های بنیادی و پهپادها به پشتوانه علم و فناوری در اختیار نظامیان غیور نبود کشور نمی‌توانست سربلند بیرون بیاید.

وزیر علوم در ادامه بر اهمیت علوم اجتماعی و انسانی در کنار سایر رشته‌ها تأکید کرد و گفت: اگر دستگاه دولتی گوش شنوا داشته باشد، علوم اجتماعی و انسانی همیشه به کمک کشور خواهد آمد و نه تنها در بحران‌ها، بلکه در شرایط عادی نیز به پیشرفت کمک می‌کند.

سیمایی با اشاره به وجود بیش از ۱۴ هزار شرکت در پارک‌های علم و فناوری که مستقیماً از دل دانشگاه‌ها برخاسته‌اند، دانشگاه نسل چهارم را دانشگاهی دانست که علاوه بر آموزش و پژوهش، به فناوری و مسئولیت اجتماعی نیز ورود کرده است.

وی گفتمان حاکم بر این دوره دانشگاه را «مسئولیت اجتماعی» و تعهد نسبت به آینده کشور دانست و خاطرنشان کرد: در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، فصل جدیدی به نام «فناوری» اضافه شده و در آن اثرگذاری اجتماعی در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی نیز گنجانده شده است.

وزیر علوم افزود: در یکصد سال اخیر، دانشگاه نقش مهمی در ارتقای عقلانیت در ایران ایفا کرده و به تقویت خرد جمعی دامن زده است. این روند، در کنار حضور عالمان روشن‌ضمیری همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و همچنین نسل جدیدی از عالمان دینی و دانشگاهیان متعهد، موجب رشد و شکوفایی عقلانیت در جامعه شده است.

وی در پایان گفت: نقش دانشگاه امروز آن است که به ترویج عقلانیت، خردورزی و حاکمیت علم به جای شبه‌علم بپردازد. دانشگاه سرمایه‌ای ملی است و هر سرمایه‌ای که در آن نهادینه شود، بازتاب آن در افزایش عقلانیت و امید در جامعه نمایان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، گفتنی است در پایان این مراسم با حضور رئیس جمهور وزیر علوم تحقیقات فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از رتبه‌های برتر کنکور سراسری تقدیر به عمل آمد.

