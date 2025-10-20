بهروز آذر:
مهارت، کلید ورود جوانان به دنیای جدید و زیستبوم نوآفرینی است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، مهارت را کلید ورود جوانان به دنیای جدید و زیستبوم نوآفرینی دانست و تاکید کرد: مهارت، کلید ورود شما به دنیای جدید است و این بستر ملی میتواند در این مسیر به شما کمک کند.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در اختتامیه بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان گفت: مسابقات ملی مهارت، به نظر من یک مسابقه نیست، بلکه جشن ملی رشد، شکوفایی و خلاقیت شماست؛ جشن امید و بالندگی نسلی که آینده ایران در دستان اوست. ما به وجود تکتک شما میبالیم و امیدواریم بتوانیم موانع مسیرتان را تا حد توان برطرف کنیم تا زمینه شکوفایی هرچه بیشترتان فراهم شود.
وی به نگاه ویژه دولت چهاردهم در حوزه مهارت آموزی اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله مهارت و توانمندسازی جوانان از اولویتهای اصلی دولت است و تمام تلاش بر آن است که ایرانی ماهر و توانمند داشته باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنانش، با دعوت از شرکتکنندگان به توجه به توسعه فردی در سه بعد «خود، خانواده و کار» تصریح کرد: در نگاههای جدید به زندگی، دیگر تنها از تعادل کار و زندگی سخن نمیگویند، بلکه زندگی به سه بخش تقسیم میشود: خود، خانواده و کار. برای هر سه این بخشها باید برنامهریزی کرد و در مسیر توسعه گام برداشت. همانطور که برای مهارتهای فردی و تخصصی خود زمان میگذارید، باید برای سلامت روح، روابط خانوادگی و رشد حرفهای نیز برنامه داشته باشید.
بهروزآذر ادامه داد: در این مسابقات، شما بهترین آموزشها را در حوزه مهارتهای فنی آموختهاید، اما باید به مهارتهای بنیادین نیز توجه کنید؛ مهارتهایی مانند کار گروهی، حل مسئله، تفکر نقادانه، خلاقیت و ارتباط مؤثر. اگر بتوانید در کنار مهارتهای تخصصی، این مهارتهای نرم را نیز تقویت کنید، از یک مجری به یک خالق ارزش تبدیل میشوید. مهارت، چه سخت و چه نرم، کلید ورود شما به دنیای جدید است و این بستر ملی میتواند در این مسیر به شما کمک کند.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات تنها انتخاب نفرات برتر نیست، خاطرنشان کرد: در این جشن ملی، همه شما برندهاید؛ چه در میان نفرات اول باشید و چه نباشید. شما در خانه، خانواده و محله خود برندهاید و ایران به وجود تکتک شما میبالد.
معاون رئیسجمهور ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی مهارت ایران در مسابقات جهانی شانگهای، ابراز داشت: اطمینان دارم در رقابتهای جهانی خواهید درخشید و پرچم ایران را با افتخار به اهتزاز درخواهید آورد. از تلاش همه مربیان، داوران و خانوادههایی که در این مسیر همراه فرزندانشان بودند، صمیمانه سپاسگزارم.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در پایان این مراسم، از تمبر یادبود این جشنواره و گواهینامههای جدید سازمان فنی و حرفهای توسط معاون رئیسجمهور رونمایی شد.
بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت، پس از پنج روز رقابت فشرده میان ۷۰۰ شرکتکننده در ۳۸ رشته، صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه در اصفهان با برگزاری آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان به کار خود پایان داد.