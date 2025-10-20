کلنگ احداث خوابگاه ۲۳۲ نفره پسران در کوی دانشگاه به زمین زده شد

به گزارش ایلنا، مراسم کلنگ‌زنی خوابگاه ۲۳۲ نفره پسران، عصر روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، با حضور محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، دکتر عباس مصلی‌نژاد، استاد دانشگاه تهران و مدیر عامل بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد و جمعی از مدیران دانشگاه، دانشجویان و استادان در کوی دانشگاه برگزار شد.

خاطرات رئیس دانشگاه تهران: از خاطره تلخ زلزله بم تا امیدهای محقق‌شده به دست توانای خیّرین

در ابتدای این مراسم، دکتر محمدحسین امید با اشاره به خاطره‌ای از دوران معاونت دانشجویی خود گفت: «در زمستان سال ۱۳۸۲ و همزمان با زلزله بم، با این تصور که اگر زلزله‌ای با آن شدت در کوی دانشگاه رخ دهد، چه فاجعه‌ای روی خواهد داد، در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه تاکید کردم که دانشگاه به خوابگاه‌های جدید نیاز دارد».

وی افزود: «در آن زمان امیدی به تأمین اعتبار دولتی نبود و تصمیم گرفتیم از خیرین برای ساخت خوابگاه‌های جدید کمک بگیریم. در این میان، علاوه بر چند تن از خیّرین، آقای دکتر مصلّی‌نژاد تنها خیری بود که بلافاصله درخواست ما را پذیرفتند و امروز، دهمین خوابگاه توسط ایشان در کشور ساخته می‌شود که پنجمین خوابگاه احداث‌شده توسط ایشان در دانشگاه تهران و چهارمین خوابگاه ایشان در کوی دانشگاه است».

رئیس دانشگاه تهران با تقدیر از نقش دکتر مصلی‌نژاد در جلب مشارکت سایر خیرین، تصریح کرد: «شخصیت و کمک‌های سخاوتمندانه و مؤثر ایشان باعث شکل‌گیری اعتماد در بین سایر خیّرین جدید نیز شده و این نهضت خیرخواهانه تاکنون تداوم یافته است و امروز، به لطف خوابگاه‌های احداث‌شده توسط خیرین، جمعیت زیادی از دانشجویان در خوابگاه‌های مدرن، به‌روز و کاملاً ایمن زندگی می‌کنند و از محیطی مناسب برای تحصیل برخوردارند».



تبیین چرایی ساخت خوابگاه برای دانشجویان نخبه

عباس مصلّی‌نژاد، مدیر عامل بنیاد فرهنگی مصلی‌نژاد نیز که این خوابگاه را احداث می‌کند، نیز در این مراسم با بیان اینکه هر خوابگاه جدید، دارایی دیگری به دانشگاه تهران می‌افزاید، اظهار داشت: «دانشگاه تهران نماد آموزش عالی کشور است و افتخار آن نه تنها متعلق به نسل‌های گذشته و حال، که برای نسل‌های آینده نیز خواهد بود».

وی با بیان علاقه شخصی خود به دانشگاه تهران، تاکید کرد: «به عنوان یک معلم معتقدم اگر دانشگاه تهران شکل نمی‌گرفت، بسیاری از کارهای بزرگ و مبارک در کشور محقق نمی‌شد. اگر همه ما برای دانشگاه تهران تلاش کنیم، شاید بخشی از دِین خود را به این نهاد ادا کرده باشیم. به همه خیّرین هم توصیه می‌کنم اگر قصد انجام کار خیر دارند، حتماً در مجموعه دانشگاه تهران اقدام کنند».

مصلی‌نژاد در ادامه به تبیین فلسفه ساخت خوابگاه پرداخت و افزود: «چگونگی ساخت خوابگاه چندان مهم نیست و روال طبیعی و تعریف‌شده با اندکی تغییرات برای هر پروژه‌ای است؛ اما «چرایی» ساخت بسیار مهم است. هر خوابگاهی که ساخته می‌شود، هزینه تأمین امنیت برای دولت و جامعه را کاهش می‌دهد و دانشجویان از شهرهای دیگر، با احساس امنیت کامل محل تحصیل به تهران می‌آیند. این مهم است که ما از نخبگان که سرمایه اصلی دانشگاه هستند، به طور شایسته میزبانی کنیم و دغدغه‌های آنها، از جمله امنیت را برطرف کنیم. به نظر من هر خوابگاه، به تأمین این امنیت روانی و عمومی کمک بسیار می‌کند و بخشی از این نیاز را رفع می‌کند».

مصلی‌نژاد همچنین با اشاره به تأثیر مستقیم احداث خوابگاه بر افزایش فرصت تحصیل برای دانشجویان نخبه، خاطرنشان کرد: «بسیاری از دانشجویان نخبه ممکن است بدون وجود خوابگاه، شانس ادامه تحصیل را از دست بدهند، چرا که بسیاری از خانواده‌ها به محل اسکان فرزندانشان حساس هستند. با ساخت خوابگاه‌های ایمن، امید به آینده در خانواده‌های نخبه‌پرور افزایش‌یافته و الگوی زندگی آنان متحول می‌شود. به واقع، دانشگاه تهران با این اقدامات، امید به زندگی را افزایش داده و می‌دهد».

این خیّر برجسته دانشگاهی در پایان با اشاره به زمان‌بندی احداث خوابگاه جدید گفت: «این خوابگاه در شهریور ماه سال آینده آماده و تجهیز شده، تحویل دانشگاه تهران خواهد شد».



به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، شایان ذکر است که خوابگاه جدید کوی دانشگاه، که کلنگ آن به زمین زده شد، ۲۳۲ نفر ظرفیت و حدود ۳۳۰۰ متر مربع مساحت خواهد داشت و مقرر است تا شهریور سال آینده ساخته و تجهیز شود. کلیه هزینه‌های ساخت و تجهیز ین خوابگاه را بنیاد فرهنگی مصلّی‌نژاد تقبل کرده است.

انتهای پیام/