وی با بیان اینکه این اعضا که در میان مجرمان به باند "شیرین" معروف بودند، افزود: لذا شناسایی و دستگیری اعضای باند در دستور کار کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا قرار گرفت که طی انجام سلسله اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هویت 3 تن از اعضای اصلی باند شامل؛ دو مرد و یک زن که سرشبکه های اصلی بودند شناسایی و طی عملیات های غافلگیرانه دستگیر شدند.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان عملیات ویژه در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمین تعداد زیادی انواع سلاح سرد، یک قبضه سلاح کمری بادی (طرح جنگی)، تعدادی شوکر برقی و نیر مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط کردند.

سردار"آذین" خاطرنشان کرد: در ادامه با بازجویی های انجام شده مشخص شد سارقین به شیوه هایی از قبیل؛ سرقت تحت عنوان مسافرکش، خفت گیری از طریق تعقیب سوژه های از قبل شناسایی شده و نیز ایراد ضرب و جرح توام با سرقت به صورت سفارشی در قبال دریافت وجوه از اشخاص مختلف با انگیزه انتقام جویی، اقدام به ارتکاب جرم می کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی پلیسی صورت گرفته و اعترافات متهمین تاکنون 17 مال باخته و قربانی شناسایی شده که اقدامات تکمیلی در راستای شناسایی سایر همدستان ارتکاب جرم و نیز قربانیان احتمالی به صورت ویژه کماکان در دستور کار کارآگاهان می باشد.