انهدام باند خفتگیران معروف به «شیرین»/ شناسایی ۱۷ قربانی
معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: پرونده ای مربوط به شبکه ای از سارقان حرفه ای معروف به باند "شیرین" که با استفاده از سلاح سرد اقدام به خفتگیری و سرقت همراه با تهدید و آزار می کردند کشف شد؛ تلاش پلیس برای دستگیری سایر همدستان و دیگر مال باختگان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "ضرغام آذین" در تشریح این پرونده اظهار داشت: در اجرای تدابیر ابلاغی رئیس پلیس آگاهی فراجا در خصوص اشراف اطلاعاتی بر عملکرد متهمین و مجرمین سابقه دار به منظور انهدام سازمان جرم، با اقدامات اطلاعاتی و فنی انجام شده مشخص شد، باندی از سارقین حرفه ای در زمینه سرقت های مقرون به آزار و خفت گیری با توسل به انواع سلاح سرد اعم از چاقو و کلت کمری شبه جنگی و تجهیزاتی از قبیل شوکر فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه این اعضا که در میان مجرمان به باند "شیرین" معروف بودند، افزود: لذا شناسایی و دستگیری اعضای باند در دستور کار کارآگاهان مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا قرار گرفت که طی انجام سلسله اقدامات پلیسی و اطلاعاتی هویت 3 تن از اعضای اصلی باند شامل؛ دو مرد و یک زن که سرشبکه های اصلی بودند شناسایی و طی عملیات های غافلگیرانه دستگیر شدند.
معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان عملیات ویژه در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمین تعداد زیادی انواع سلاح سرد، یک قبضه سلاح کمری بادی (طرح جنگی)، تعدادی شوکر برقی و نیر مقادیری اموال مسروقه کشف و ضبط کردند.
سردار"آذین" خاطرنشان کرد: در ادامه با بازجویی های انجام شده مشخص شد سارقین به شیوه هایی از قبیل؛ سرقت تحت عنوان مسافرکش، خفت گیری از طریق تعقیب سوژه های از قبل شناسایی شده و نیز ایراد ضرب و جرح توام با سرقت به صورت سفارشی در قبال دریافت وجوه از اشخاص مختلف با انگیزه انتقام جویی، اقدام به ارتکاب جرم می کردند.
وی تصریح کرد: با توجه به بررسی پلیسی صورت گرفته و اعترافات متهمین تاکنون 17 مال باخته و قربانی شناسایی شده که اقدامات تکمیلی در راستای شناسایی سایر همدستان ارتکاب جرم و نیز قربانیان احتمالی به صورت ویژه کماکان در دستور کار کارآگاهان می باشد.