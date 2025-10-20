خبرگزاری کار ایران
English العربیه
انتصاب سرپرست جدید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
سرپرست جدید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران، مجید عمرانی طالقانی به عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران منصوب شد. 

بر اساس این گزارش متن این حکم به شرح ذیل است: 

نظر به شایستگی، تجارب و تعهد جناب‌عالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران» منصوب می‌شوید. 

امید است بر اساس اسناد فرادست و برنامه‌های مصوب شهرداری تهران، در راستای ارتقای سطح کیفی سازمان و تسریع در انجام خدمت‌رسانی، ضمن هماهنگی با اعضای هیئت‌مدیره نسبت به برنامه‌ریزی برای اطمینان از حسن اجرای امور، حفظ منافع، سرمایه، اموال سازمان و رفع موانع، همه توان و تجربه خویش را جهت تحقق چشم‌انداز «تهران؛ کلان‌شهر الگوی جهان اسلام» به‌کارگیرید. 

توفیقات روز افزون شما را در ایفای مسئولیت محوله از خداوند منان مسألت دارم.

