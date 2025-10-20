خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لبنیات فله، خطر جدی برای سلامت

لبنیات فله، خطر جدی برای سلامت
کد خبر : 1702549
لینک کوتاه کپی شد.

فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با هشدار نسبت به تهیه لبنیات فله از مکان‌های غیرمطمئن، گفت: تب مالت یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که در اثر تماس مستقیم با دام آلوده یا مصرف لبنیات غیرپاستوریزه به انسان منتقل می‌شود.

به گزارش ایلنا،‌ کوروش یوسفی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  با اشاره به اینکه عامل بیماری یک باکتری مقاوم است که می‌تواند مدت‌ها در بدن مخفی بماند، افزود: مهم‌ترین راه ابتلا، مصرف گوشت نیم پز و یا کبابی که کامل پخته نشده، مصرف لبنیات فله از جمله شیر خام، دوغ محلی، پنیر تازه و کشک غیربهداشتی است؛ بنابراین مردم باید بدانند که ظاهر سالم یک محصول، به معنی ایمنی آن نیست. 

یوسفی شدت علائم این بیماری را بسیار جدی توصیف کرد و اظهار داشت: تب‌های طولانی، تعریق شبانه، درد شدید مفاصل و ضعف عمومی از نشانه‌های شایع تب مالت است و در صورت تأخیر در مراجعه به پزشک، این عفونت می‌تواند کبد، قلب، استخوان و سیستم عصبی را درگیر کند و درمان را بسیار سخت و طولانی نماید. 

این پزشک فوق تخصص با تأکید بر ضرورت پیشگیری به جای درمان گفت: تنها راه مطمئن پیشگیری، استفاده از لبنیات پاستوریزه و دارای مجوز بهداشتی است. همچنین دامداران باید واکسیناسیون دام‌ها را جدی بگیرند و هنگام تماس با دام یا محصولات آن از دستکش و وسایل حفاظتی استفاده کنند. 

وی درباره نحوه درمان تب مالت توضیح داد: درمان این بیماری با مصرف ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌ها و برای مدت چند هفته تا چند ماه ادامه دارد و قطع خودسرانه دارو باعث بازگشت بیماری و بروز عوارض مزمن می‌شود. بنابراین بیماران باید تحت نظر پزشک باقی بمانند. 

یوسفی بر نقش آموزش در کنترل این بیماری تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها، مراکز بهداشتی و آموزش و پرورش باید اطلاع‌رسانی گسترده‌تری درباره خطرات لبنیات فله و راه‌های انتقال تب مالت داشته باشند تا فرهنگ مصرف محصولات سالم در جامعه نهادینه شود. 

به گزارش وبدا، این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تب مالت یک بیماری قابل پیشگیری است و اگر مردم در انتخاب مواد غذایی دقت کنند، هرگز گرفتار رنج درمان طولانی و عوارض آن نخواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ