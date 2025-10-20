لبنیات فله، خطر جدی برای سلامت
فوق تخصص بیماریهای عفونی و عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با هشدار نسبت به تهیه لبنیات فله از مکانهای غیرمطمئن، گفت: تب مالت یکی از خطرناکترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که در اثر تماس مستقیم با دام آلوده یا مصرف لبنیات غیرپاستوریزه به انسان منتقل میشود.
به گزارش ایلنا، کوروش یوسفی، فوق تخصص بیماریهای عفونی و عضو هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه عامل بیماری یک باکتری مقاوم است که میتواند مدتها در بدن مخفی بماند، افزود: مهمترین راه ابتلا، مصرف گوشت نیم پز و یا کبابی که کامل پخته نشده، مصرف لبنیات فله از جمله شیر خام، دوغ محلی، پنیر تازه و کشک غیربهداشتی است؛ بنابراین مردم باید بدانند که ظاهر سالم یک محصول، به معنی ایمنی آن نیست.
یوسفی شدت علائم این بیماری را بسیار جدی توصیف کرد و اظهار داشت: تبهای طولانی، تعریق شبانه، درد شدید مفاصل و ضعف عمومی از نشانههای شایع تب مالت است و در صورت تأخیر در مراجعه به پزشک، این عفونت میتواند کبد، قلب، استخوان و سیستم عصبی را درگیر کند و درمان را بسیار سخت و طولانی نماید.
این پزشک فوق تخصص با تأکید بر ضرورت پیشگیری به جای درمان گفت: تنها راه مطمئن پیشگیری، استفاده از لبنیات پاستوریزه و دارای مجوز بهداشتی است. همچنین دامداران باید واکسیناسیون دامها را جدی بگیرند و هنگام تماس با دام یا محصولات آن از دستکش و وسایل حفاظتی استفاده کنند.
وی درباره نحوه درمان تب مالت توضیح داد: درمان این بیماری با مصرف ترکیبی از آنتیبیوتیکها و برای مدت چند هفته تا چند ماه ادامه دارد و قطع خودسرانه دارو باعث بازگشت بیماری و بروز عوارض مزمن میشود. بنابراین بیماران باید تحت نظر پزشک باقی بمانند.
یوسفی بر نقش آموزش در کنترل این بیماری تأکید کرد و افزود: رسانهها، مراکز بهداشتی و آموزش و پرورش باید اطلاعرسانی گستردهتری درباره خطرات لبنیات فله و راههای انتقال تب مالت داشته باشند تا فرهنگ مصرف محصولات سالم در جامعه نهادینه شود.
به گزارش وبدا، این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: تب مالت یک بیماری قابل پیشگیری است و اگر مردم در انتخاب مواد غذایی دقت کنند، هرگز گرفتار رنج درمان طولانی و عوارض آن نخواهند شد.