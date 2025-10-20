خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۶۷ تخلف محیط زیستی در ۶ ماهه نخست سال فقط در یک استان

کشف ۶۷ تخلف محیط زیستی در ۶ ماهه نخست سال فقط در یک استان
کد خبر : 1702516
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۷ تخلف محیط زیستی توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان کشف شده و ۱۰۷ متخلف با تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، حجت جباری  مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،  با بیان این خبر   افزود: در این خصوص۲۱ قبضه اسلحه شکاری و بیش از ۷۰۰ عدد انواع وسایل صید و شکار و ادوات زنده گیری کشف و ضبط شده که با سیر روند قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شده است. 

وی با اشاره به رصد فضای مجازی توسط تیم کارشناسی یگان حفاظت بیان کرد: ۲ مورد تخلف محیط زیستی حیوان آزاری در فضای مجازی شناسایی شده که متخلفین به مرجع قضایی معرفی شده اند. 

به گزارش  روابط عمومی سازمان حفاظت  از محیط زیست، جباری ادامه داد: در همین مدت، عملیات اطفای حریق در ۱۴۹ هکتار از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور مامورین یگان حفاظت محیط زیست، عوامل آتش نشانی و با همکاری و همراهی نیروهای انتظامی و جوامع محلی انجام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ