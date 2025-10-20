کشف ۶۷ تخلف محیط زیستی در ۶ ماهه نخست سال فقط در یک استان

به گزارش ایلنا، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، با بیان این خبر افزود: در این خصوص۲۱ قبضه اسلحه شکاری و بیش از ۷۰۰ عدد انواع وسایل صید و شکار و ادوات زنده گیری کشف و ضبط شده که با سیر روند قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شده است.

وی با اشاره به رصد فضای مجازی توسط تیم کارشناسی یگان حفاظت بیان کرد: ۲ مورد تخلف محیط زیستی حیوان آزاری در فضای مجازی شناسایی شده که متخلفین به مرجع قضایی معرفی شده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، جباری ادامه داد: در همین مدت، عملیات اطفای حریق در ۱۴۹ هکتار از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور مامورین یگان حفاظت محیط زیست، عوامل آتش نشانی و با همکاری و همراهی نیروهای انتظامی و جوامع محلی انجام شده است.

