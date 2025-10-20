خبرگزاری کار ایران
بازدید استاندار و وزیر میراث فرهنگی از پروژه‌های هتلداری و گردشگری تهران

کد خبر : 1702511
استاندار تهران به همراه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از پروژه‌های هتلداری و گردشگری تهران بازدید کردند.

به گزارش ایلنا،  صبح دوشنبه و در ادامه سیاست‌های گرامیداشت «هفته تهران» و در راستای برنامه‌های اجرایی و عملیاتی توسعه گردشگری شهری، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به همراه سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از پروژه‌های هتلداری و گردشگری تهران بازدید به عمل آوردند. 

این بازدیدها با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های توسعه گردشگری پایتخت اجرا می‌شود، در این برنامه، موانع اجرایی پروژه‌ها بررسی و راهکارهایی برای تسریع در روند احداث و بهره‌برداری آن‌ها ارائه شد. 

استاندار تهران در حاشیه این بازدید با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی پایتخت اظهار کرد: تهران تنها مرکز سیاسی و اداری کشور نیست، بلکه شهری با پیشینه‌ای غنی در معماری، فرهنگ و زندگی شهری است، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، از جمله پروژه‌های بزرگ هتلداری، می‌تواند این هویت تاریخی را بازآفرینی کرده و پایتخت را به مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند. 

بر اساس این گزارش این بازدیدها در چارچوب رویکرد جدید مدیریت استان برای تحرک‌بخشی به پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام گردشگری صورت می‌گیرد، فرصت ارزشمندی برای بررسی میدانی موانع، شناسایی نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران و تقویت اعتماد متقابل میان بخش خصوصی و دولت فراهم کرده است. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، بدون تردید، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های هتلداری می‌تواند آغازگر فصلی تازه در گردشگری شهری تهران باشد؛ فصلی که در آن، پایتخت ایران نه فقط مرکز سیاست و اقتصاد، بلکه مقصدی فرهنگی، تاریخی و گردشگری برای ایران و جهان خواهد بود.

