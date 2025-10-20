خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان علمی‌ کاربردی

تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان علمی‌ کاربردی
کد خبر : 1702507
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش  ایلنا از روابط ‌عمومی دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: به منظور مساعدت با جاماندگان از ثبت درخواست میهمان، مهلت دسترسی مورد نظر تا ۲۹ مهرماه تمدید شد.

محمد فتحی اظهار داشت: دانشجویان متقاضی باید ابتدا در بخش ثبت درخواست میهمان در سامانه جامع آموزشی دانشگاه، نسبت به ثبت و پیگیری درخواست و سپس در بخش انتخاب واحد نسبت به انتخاب دروس مورد تائید اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به ضوابط موجود در آیین‌نامه نقل‌ و انتقالات دانشگاه، امکان ثبت درخواست میهمان صرفا برای آن دسته از دانشجویانی میسر خواهد بود که یک نیمسال و حداقل ۱۲ واحد درسی را گذرانده باشند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه کرد: مهلت مذکور آخرین فرصت برای ثبت درخواست میهمان دانشجویان بوده و قابل تمدید نیست لذا ضروری است دانشجویان متقاضی در اسرع وقت اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ