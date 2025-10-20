سردار رادان:
بدون مردم نمیتوانیم پلیس مقتدری باشیم
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: فراجا همواره اقتدار خود را مرهون همراهی و همکاری مردم میداند و بر این اساس، ما بدون مردم، نمیتوانیم پلیس مقتدری باشیم.
به گزارش ایلنا، سردار «احمدرضا رادان» در بدو ورود به جزیره کیش ارتقاء امنیت را همراهی مردم دانست و تأکید کرد: فراجا بدون همراهی و همکاری همه جانبه مردم اساساً نمیتواند ماموریتهای خود را به خوبی انجام دهد.
وی با دعوت از همه مردم برای همکاری با خادمان امنیت کشور بیان کرد: فراجا متعلق به مردم است و به همین علت ضمن قدردانی، از خود مردم میخواهم که خادمان و پلیس خود را در انجام وظایف همراهی و یاری کنند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مردم عزیز ایران اسلامی نشان دادهاند که همواره در صحنه حضور دارند و از دستاوردهای انقلاب خود و خون شهدا دفاع میکنند.
وی همچنین با اشاره به تداوم مبارزه جدی با اشرار و عوامل ناامنی در کشور گفت: بعید میدانم که اشرار جرات شرارت بکنند و اگر بخواهند خود را نشان بدهند، قطعا اقتدار پلیس برابر قانون گردن آنها را خُرد میکند.
به گزارش پلیس، سردار رادان تاکید کرد: دستان پرصلابت نیروهای مسلح روی ماشه قرار دارد و با وفاق مردم، همدلی و همراهی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین فراجا در سراسر کشور امنیت کامل برقرارشده است و اگر کسی باز جرأتی به خودش راه بدهد، جوابی دندان شکنتر از جواب قبل دریافت خواهد کرد.