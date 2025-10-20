جاده چالوس مسدود است

به گزارش ایلنا، جاده چالوس به علت عبور احشام، تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) تا ساعت ۲۲:۰۰ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه به دلیل عبور احشام مسدود بوده و تردد از محور‌های جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها:

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا گرمدره

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران حدفاصل طالب آباد تا قلعه نو

- تردد روان در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

انتهای پیام/