جاده چالوس مسدود است

به گزارش ایلنا، جاده چالوس به علت عبور احشام، تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور؛ محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) تا ساعت ۲۲:۰۰ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه به دلیل عبور احشام مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام میگردد.
*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورها:
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا گرمدره
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر
- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران حدفاصل طالب آباد تا قلعه نو
- تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.