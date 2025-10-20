خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس مسدود است

جاده چالوس به علت عبور احشام، تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است.

به گزارش  ایلنا، جاده چالوس به علت عبور احشام، تا ساعت ۲۲ امشب مسدود است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ محور چالوس و آزادراه تهران - شمال مسیر (رفت و برگشت) تا ساعت ۲۲:۰۰ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه به دلیل عبور احشام مسدود بوده و تردد از محور‌های جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌گردد.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها:

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران حدفاصل مهرویلا تا گرمدره

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران حدفاصل طالب آباد تا قلعه نو

- تردد روان در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
