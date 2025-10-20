خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی:

فرایند استخدام در سال جاری با شفافیت و سلامت کامل انجام شده است

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری تاکید کرد: فرایند استخدام در سال جاری با شفافیت و سلامت کامل انجام شده است.

به گزارش ایلنا، علی باقرزاده،  رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری، در نشست بررسی عملکرد این مرکز با اشاره به چالش‌های موجود و حجم بالای مراجعات، اظهار کرد: فرایند استخدام در سال جاری با شفافیت و سلامت کامل انجام شده است.

وی به رسیدگی به پرونده‌های بیش از ۴۲۰ هزار نفر در زمینه رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نیروی جدید الاستخدام طبق قانون رتبه‌بندی شده‌اند. 

باقرزاده گزارشی از فرایند انتخاب معلم نمونه ارائه داد و تصریح کرد: بیش از ۶۰۰ هزار نفر در این فرایند شرکت کردند و این کار بدون اعتراض و با سلامت کامل انجام شد. 

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری با قدردانی از مدیریت نقل و انتقالات، افزود: از ۱۳۰ هزار متقاضی، حدود ۷۰ درصد با رعایت تراز نیروی انسانی موافقت شده است. 

وی در ادامه به ساماندهی نیروی انسانی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی، مدیریت نیازها و موجودی‌ها به گونه‌ای بوده که نیاز اکثریت مناطق رفع شده است. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،  باقرزاده همچنین به اتصال کد فضا به واحد سازمانی به عنوان یک دستاورد جدید اشاره کرد که به حل مشکلات کمک کرده است. وی بر اهمیت اجرای قانون تأکید کرده و گفت که این مرکز باید اصول قانونی و اخلاقی را رعایت کند. 

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در پایان این نشست خطاب به همکاران خود در این مرکز، گفت: اقدامات سال تحصیلی گذشته را مرور و تجربیات کسب‌شده را برای بهبود عملکرد در سال آینده مورد استفاده قرار داده شود تا با چالش‌های کمتری در برنامه ریزی و اجرا مواجه شویم.

