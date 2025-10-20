خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

بارش باران در سواحل شمالی

بارش باران در سواحل شمالی
سازمان هواشناسی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق را برای ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و شمال هرمزگان پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا و بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، امروز - دوشنبه ۲۸ مهر - در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گاهی گردوخاک انتظار می رود از اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

فردا سه شنبه در شمال غرب و استان های ساحلی دریای خزر بویژه سواحل غربی افزایش ابر بارش ،باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می.شود چهارشنبه، در شمال غرب سواحل دریای خزر برخی نقاط دامنه های جنوبی البرز و ارتفاعات شمال شرق بارش، باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد.

روز پنجشنبه - یکم آبان - در غالب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف و جمعه تنها برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

دوشنبه بعداز ظهر تا چهارشنبه خلیج فارس و طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

 

