بارش باران در سواحل شمالی

به گزارش ایلنا و بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی کشور، امروز - دوشنبه ۲۸ مهر - در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و گاهی گردوخاک انتظار می رود از اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

فردا سه شنبه در شمال غرب و استان های ساحلی دریای خزر بویژه سواحل غربی افزایش ابر بارش ،باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می.شود چهارشنبه، در شمال غرب سواحل دریای خزر برخی نقاط دامنه های جنوبی البرز و ارتفاعات شمال شرق بارش، باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد. روز پنجشنبه - یکم آبان - در غالب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف و جمعه تنها برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود. دوشنبه بعداز ظهر تا چهارشنبه خلیج فارس و طی روزهای سه شنبه و چهار شنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

انتهای پیام/