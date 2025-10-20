در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
توضیح سازمان غذا و دارو درباره تفاوت قیمت واکسن آنفلوانزا
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تفاوت قیمت واکسن آنفلوانزا توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر شماری از شهروندان با ارسال گزارشهایی به ما، از وجود اختلاف چشمگیر در قیمت و محل عرضه واکسن آنفلوانزا خبر دادهاند. به گفته مخاطبان، واکسن آنفلوانزای وارداتی فرانسوی در برخی داروخانهها با قیمتی حدود ۹۰۰ هزار تومان عرضه میشود؛ در حالی که نوع هلندی همین واکسن، تنها از طریق برخی مطبهای پزشکان قابل تهیه است و قیمت آن حدود دو میلیون تومان است.
این تفاوت در قیمت و شیوه عرضه، پرسشهایی را درباره نحوه توزیع و نظارت بر عرضه واکسن آنفلوانزا از سوی مراجع رسمی بهویژه سازمان غذا و دارو ایجاد کرده است. خبرنگار ایلنا، برای بررسی صحت این گزارشها و روشن شدن سازوکار توزیع واکسن، موضوع را از سخنگوی سازمان غذا و دارو پیگیری کرده است.
«محمد هاشمی» سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در توضیح روند تأمین و توزیع واکسن آنفلوانزا گفت: در ابتدا یک شرکت خصوصی محمولهای شامل یکونیممیلیون دز واکسن چهارظرفیتی آنفلوانزا را از کشور هلند وارد کرد. با توجه به پیشبینی تأمین مناسب، این محموله بدون محدودیت در سطح داروخانهها توزیع شد و در اختیار عموم مردم قرار گرفت.
وی افزود: در مرحله بعد، تأمین واکسن از مسیر دوم یعنی کشور فرانسه توسط شرکت دیگری انجام شد. این واکسن از نوع سهظرفیتی بوده و به دلیل محدودیت موجودی، به صورت کنترلشده و صرفاً در داروخانههای منتخب شبانهروزی یا داروخانههای تعیینشده از سوی معاونت غذا و دارو عرضه شد تا دسترسی عادلانه برای همه متقاضیان فراهم شود.
هاشمی در ادامه درباره تفاوت قیمت واکسنهای آنفلوانزا تصریح کرد: ممکن است تعدادی از داروخانهها یا مراکز درمانی هنوز واکسن هلندی محموله اول را در اختیار داشته باشند و آن را با قیمتی بالاتر عرضه کنند. این اقدام تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.