رهایی گروگان اهل کهنوج در جیرفت

وی افزود: در این راستا با اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی جیرفت مشخص شد آدم ربایان این مرد جوان را به حوزه شهرستان جیرفت منتقل و در منطقه ای نامعلوم مخفی کرده اند. جانشین انتظامی استان تصریح کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی ماموران، محل اختفاء گروگان شناسایی و ضمن دستگیری عامل گروگان گیری، فرد گرو نیز آزاد شد که تلاش ماموران برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "مهدی پورامینایی" گفت: در پی اعلام یک مورد آدم ربایی در شهرستان کهنوج، تدابیر عملیاتی به پلیس این شهرستان و همچنین تمامی رده های انتظامی شهرستان های همجوار گزارش شد.