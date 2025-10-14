خبرگزاری کار ایران
رهایی گروگان اهل کهنوج در جیرفت

رهایی گروگان اهل کهنوج در جیرفت
کد خبر : 1700097
جانشین انتظامی استان کرمان از رهایی یک مرد جوان اهل کهنوج از دست آدم ربایان در عملیات ماموران پلیس آگاهی جیرفت خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "مهدی پورامینایی"  گفت: در پی اعلام یک مورد آدم ربایی در شهرستان کهنوج، تدابیر عملیاتی به پلیس این شهرستان و همچنین تمامی رده های انتظامی شهرستان های همجوار گزارش شد.

وی افزود: در این راستا با اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی جیرفت مشخص شد آدم ربایان این مرد جوان را به حوزه شهرستان جیرفت منتقل و در منطقه ای نامعلوم مخفی کرده اند.

جانشین انتظامی استان تصریح کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی ماموران، محل اختفاء گروگان شناسایی و ضمن دستگیری عامل گروگان گیری، فرد گرو نیز آزاد شد که تلاش ماموران برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.

 

