رهایی گروگان اهل کهنوج در جیرفت
جانشین انتظامی استان کرمان از رهایی یک مرد جوان اهل کهنوج از دست آدم ربایان در عملیات ماموران پلیس آگاهی جیرفت خبر داد.
وی افزود: در این راستا با اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی جیرفت مشخص شد آدم ربایان این مرد جوان را به حوزه شهرستان جیرفت منتقل و در منطقه ای نامعلوم مخفی کرده اند.
جانشین انتظامی استان تصریح کرد: در ادامه با تلاش شبانه روزی ماموران، محل اختفاء گروگان شناسایی و ضمن دستگیری عامل گروگان گیری، فرد گرو نیز آزاد شد که تلاش ماموران برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.