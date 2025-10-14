آزادی گروگان و دستگیری ۸ نفر گروگانگیر چابهار

به گزارش ایلنا از پلیس؛ سردار"مرتضی جوکار" گفت: درپی اخبار واصله مبنی بر وقوع یک فقره گروگانگیری احدی از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان چابهار ، بلافاصله پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان چابهار قرار گرفت.

وی افزود : با بررسی های صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس مشخص شد آدم ربایان ، فرد گروگان گرفته شده را با انگیزه اختلاف حساب مالی ربوده و در منطقه ای نامعلوم مخفی کرده اند.

فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان در ادامه اظهار داشت : با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته با هدایت عملیاتی فرمانده انتظامی شهرستان "چابهار" و بهره گیری از شیوه و شگردهای خاص پلیسی ،ماموران موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیرها شده و پس از اخذ نیابت قضایی طی عملیاتی ضربتی و غافلگرانه گروگان گیرها را در محل دستگیر و فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

سردار"مرتضی جوکار" با بیان این که از مخفیگاه متهمان تعداد 3 قبضه سلاح کلاشینکف به همراه 7 تیغه خشاب و 156 عدد فشنگ جنگی،تعداد 2 قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و 76 عدد تیر جنگی و 2عدد بیسیم دستی، کشف و ضبط گردید ادامه داد: متهمان دارای 2 دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی 3 کیلو گرم انواع مواد مخدر که به صورت ماهرانه ای جاساز و پنهان گردیده بود کشف و ضبط گردید.