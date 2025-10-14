خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادی گروگان و دستگیری ۸ نفر گروگانگیر چابهار

آزادی گروگان و دستگیری ۸ نفر گروگانگیر چابهار
کد خبر : 1700095
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی جنوب استان از آزادی گروگان و دستگیری 8 نفر گروگان گیر در شهرستان چابهار خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس؛ سردار"مرتضی جوکار" گفت: درپی اخبار واصله مبنی بر وقوع یک فقره گروگانگیری احدی از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان چابهار ، بلافاصله  پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار  پلیس شهرستان چابهار قرار گرفت.

وی افزود :  با بررسی های صورت گرفته  توسط کارآگاهان پلیس مشخص شد آدم ربایان ، فرد گروگان گرفته شده را با انگیزه اختلاف حساب مالی ربوده و در منطقه ای نامعلوم  مخفی کرده اند.

فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان در ادامه  اظهار داشت : با تلاش های شبانه روزی صورت گرفته  با هدایت  عملیاتی  فرمانده انتظامی شهرستان "چابهار" و بهره گیری از شیوه و شگردهای خاص  پلیسی ،ماموران  موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیرها شده و پس از اخذ نیابت قضایی طی عملیاتی ضربتی و غافلگرانه گروگان گیرها  را در محل دستگیر  و فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

سردار"مرتضی جوکار" با بیان این که از مخفیگاه متهمان تعداد 3 قبضه سلاح کلاشینکف به همراه 7 تیغه خشاب و 156 عدد فشنگ جنگی،تعداد 2 قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و 76 عدد تیر جنگی و 2عدد بیسیم دستی، کشف و ضبط گردید ادامه داد:  متهمان دارای  2 دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی 3 کیلو گرم انواع مواد مخدر که به صورت ماهرانه ای جاساز و پنهان گردیده بود کشف و ضبط گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ