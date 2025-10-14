خبرگزاری کار ایران
اعضای شورای عالی سازمان انتقال خون ایران منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در احکام جداگانه‌ای دکتر مهدی پیرصالحی، دکتر سید سجاد رضوی، دکتر سید حمید جمال‌الدینی، دکتر قاسم جان‌بابایی و دکتر احمد قره‌باغیان را به مدت سه سال به عنوان اعضای شورای عالی سازمان انتقال خون ایران منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این احکام به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر مهدی پیرصالحی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا دارو

جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر سید حمید جمال الدینی مشاور محترم وزیر در امور حقوقی مجلس و رسیدگی به مناطق محروم

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی عضو محترم هیات علمی دانشگاه

جناب آقای دکتر احمد قره باغیان عضو محترم هیات علمی دانشگاه

با سلام؛ 

به استناد ماده ۶ اساسنامه سازمان انتقال خون ایران و با توجه به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ برای مدت ۳ سال به عنوان عضو شورای عالی سازمان انتقال خون ایران منصوب می‌شوید تا بر اساس شرح وظایف مندرج در اساسنامه مذکور و با رعایت مقررات قانونی انجام وظیفه نمائید. 

امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

