وزیر بهداشت برای شرکت در نشست کمیته منطقهای مدیترانه شرقی وارد قاهره شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به همراه هیأتی بلندپایه، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دقایقی پیش وارد قاهره، پایتخت مصر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، این نشست از تاریخ ۲۳ تا ۲۵ مهرماه در قاهره برگزار میشود و در جریان آن، مهمترین موضوعات بهداشتی منطقه، از جمله ریشهکنی فلج اطفال، شرایط اضطراری بهداشتی، برنامههای ایمنسازی، مراقبتهای تسکینی، تغییرات اقلیمی و نیز آثار تحریمها بر سلامت عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در این اجلاس، نقطهنظرات فنی جمهوری اسلامی ایران توسط ، وزیر بهداشت و مدیران حاضر در نشست ارائه خواهد شد.
همچنین در حاشیه این رویداد، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نیز با شماری از وزرای بهداشت کشورهای منطقه دیدار و گفتوگو خواهد کرد.