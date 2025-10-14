خبرگزاری کار ایران
روستاهای اطراف تهران معلم ندارند

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به یک مدرسه از روستاهای اطراف تهران که معلم ریاضی ندارد، گفت: وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود مدرسه بدون معلم نداریم. اینجا تهران است و این موارد روستاهای اطراف شهر تهران هستند که معلم ندارند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد آقامیری در سیصد و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از بوستان های شمیرانات در هفته گذشته، اظهار کرد: در همین بازدید موضوع مهمی مطرح شد؛ مدارس این محدوده حتی پس از خروج اتباع وضعیت بدی پیدا کرده و هم تعداد دانش آموزان به شدت کاهش یافته و هم وضعیت معلمان مناسب نیست. 

وی افزود: یک ماه از سال گذشته و دیدیم که یک مدرسه معلم ریاضی ندارد. اعلام کردند که هرچه درخواست معلم داشتند، وزارت آموزش و پرورش معلمی در نظر نگرفته است و این جالب است که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود مدرسه بدون معلم نداریم. اینجا تهران است و این موارد روستاهای اطراف شهر تهران هستند که معلم ندارند، نه روستاهای زاهدان.

به گزارش شهر، آقامیری همچنین تصریح کرد: بنده این موضوع را اعلام کردم که مسئولان وزارت آموزش و پرورش این مشکل را پیگیری کند. این برای پایتخت و روستاهای دیوار به دیوار آن یک کوتاهی و غفلت بزرگ است و باید این مشکل پیگیری و حل شود.

