برای نخستینبار در کشور؛
پرداخت هزینه خسارات زیستمحیطی طرحهای توسعهای الزامی شد
با تصویب هیئت وزیران و به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست، آییننامه اجرایی مربوط به ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی و تعیین و پرداخت هزینه خسارات زیستمحیطی ابلاغ شد؛ آییننامهای در ۷ ماده و ۲ تبصره که برای نخستینبار چهارچوبی رسمی برای محاسبه ارزش پولی سرمایههای طبیعی کشور و الزام به جبران و پرداخت خسارتهای محیطزیستی در طرحهای توسعهای دستگاههای دولتی را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، آییننامه اجرایی جزء (۱) بند (ث) ماده (۲۲) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را با موضوع «ارزشگذاری اقتصادی منابع محیطزیستی، تعیین هزینه خسارات محیطزیستی و نحوه تخصیص آن» تصویب و ابلاغ کرد.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با اعلام این خبر، گفت: سازمان حفاظت محیطزیست برای نخستینبار در قوانین برنامهای موفق شد در برنامه هفتم پیشرفت یک ماده قانونی مبنیبر الزام به محاسبه ارزشهای اقتصادی منابع محیط زیستی و پرداخت خسارت وارده بر این منابع را در جزء (۱) بند (ث) ماده (۲۲) این قانون نهادینه نماید.
کیادلیری در تشریح فرآیند تصویب و ابلاغ این آییننامه گفت: پیشنویس آئیننامه اجرایی این ماده قانونی در معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان تنظیم و پس از کسب نظرات دستگاههای اجرایی ذیربط برای طی مراحل تصویب به هیئت وزیران ارسال شد.
وی افزود: این آئیننامه در ۷ ماده و ۲ تبصره، با هدف نهادینهسازی ارزش اقتصادی سرمایههای طبیعی کشور و جبران خسارات وارده به منابع محیطزیستی تدوین شده و سازمان حفاظت محیطزیست را مکلف میکند ارزش اقتصادی منابع محیطزیستی را با بهرهگیری از روشهای علمی و مدلهای بینالمللی از جمله چهارچوب حسابداری محیطزیستی–اقتصادی سازمان ملل متحد (SEEA EEA) محاسبه و بهصورت سالانه در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر کند.
کیا دلیری تصریح کرد: بر اساس مفاد آییننامه، هزینه خسارتهای محیطزیستی از طریق مقایسه ارزش اقتصادی منابع پیش و پس از وقوع خسارت تعیین میشود و مبالغ حاصل از آن، طبق مقررات، به حسابهای ویژه نزد خزانهداری کل کشور واریز خواهد شد.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: بر اساس این آییننامه، درآمدهای حاصله با پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اجرای طرحهای محیطزیستی با اولویت احیاء و بازسازی عرصههای تخریبشده هزینه خواهد شد.
گفتنی است: این آییننامه، چهارچوبی رسمی برای محاسبه و بازتوزیع ارزش اقتصادی محیطزیست در نظام بودجهریزی محسوب میشود و اجرای آن گامی مؤثر در مسیر تحقق اقتصاد سبز، مدیریت پایدار منابع طبیعی و صیانت از سرمایههای زیستی ایران است.