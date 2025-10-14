مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین، در ارتباط با موضوع تنبیه بدنی یکی از دانشآموزان، ضمن تأکید بر ممنوعیت کامل هرگونه خشونت علیه دانشآموزان، از آغاز فرآیند رسیدگی به این موضوع خبر داد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل آموزش و پرورش قزوین با اشاره به سیاست کلی این اداره کل گفت: به همه معلمان، مدیران و مربیان توصیه کردهایم که به هیچ عنوان حق تنبیه بدنی دانشآموزان را ندارند. این یک ممنوعیت جدی و گزارهای کلی است.
وی تأیید کرد که در روزهای اخیر موضوعی مطرح شده که یکی از دانشآموزان توسط یکی از مدیران مدارس تنبیه شده است.
اصغری افزود: در حال بررسی موضوع هستیم. با وجود اینکه مدیر مدرسه وقوع چنین اتفاقی را انکار میکند، اما پرونده همکاری که شائبه خطا در مورد وی وجود دارد، به هیئت تخلفات ارجاع شده است و جلساتی برای رسیدگی تشکیل دادهایم.
به گفته وی، احتمالاً مدیر مدرسه نیز تا زمان رسیدگی به موضوع در موقعیت دیگری حضور خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش قزوین، در بخشی از سخنان خود، از خانوادهها خواست تا دانشآموزان را به رفتارهای پذیرفته شده دعوت کنند و از رفتارهای غیرهنجار دوری جویند، چرا که ظاهراً مسبب پیشامد این حادثه، رفتار دانشآموز بوده است.
به گزارش صدا و سیما، اصغری بیان کرد: هیچ حادثهای، هیچ واقعهای و هیچ رفتاری از دانشآموز توجیهکننده این نیست که معلمی، مربی یا مدیر محترم مدرسهای بخواهد اقدام به تنبیه بدنی کند. این اتفاقات جزو خطوط قرمز ماست و به هیچ عنوان نمیپذیریم.
وی قول داد که در اسرع وقت درباره رسیدگی به موضوع، به شدیدترین وجه ممکن اقدام شود و تاکید کرد: ما مسئول تربیت بچهها هستیم و کار تربیتی هم با خشونت هیچ رابطه معناداری ندارد.