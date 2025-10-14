خبرگزاری کار ایران
پرتکرارین تخلفات رانندگی در تهران

پرتکرارین تخلفات رانندگی در تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در بازه مهرماه، ۳ تخلف رانندگی شامل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی بیشترین تخلفات تکرار شده در پایتخت هستند.

به گزارش  ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در توضیح بیشتر گفت: در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه، سه تخلف در پایتخت به شدت تکرار شده که شامل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی است.

 
وی درباره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی افزود: بر این اساس، در این بازه زمانی ۱۱ هزار خودرو به خاطر این تخلف، جریمه شده‌اند.
 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: نبستن کمربند ایمنی در خودرو‌ها و نداشتن کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سواران نیز، دیگر تخلفی است که در این ۲۰ روز، بیش از ۱۲۶ هزار مورد از سوی رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت‌ها ثبت و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.
 
موسوی‌پور تاکید کرد که هر تخلف رانندگی، فارغ از تعداد و آمار، می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. استفاده از تلفن همراه، بی‌توجهی به کلاه ایمنی و کمربند ایمنی، انتخاب‌هایی هستند که پیامدهایشان گاه جبران‌ناپذیر است و پلیس راهور با تخلفات رانندگی با جدیت برخورد می‌کند.
