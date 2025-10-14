خبرگزاری کار ایران
چطور قانونی و با کمترین هزینه وارد طرح ترافیک بشویم؟ + ویدئو
باتوجه به دغدغه ورود به محدوده طرح ترافیک، در ویدئویی نحوه ورود قانونی و مقرون به صرفه به این محدوده را ببینید.

به گزارش  ایلنا، امروزه با گسترش حمل و نقل و افزایش راه سازی، انواع مختلفی از روش‌های مدیریت و کنترل ترافیک شهری ایجاد شده است. میان روش‌های متداول، اعمال طرح ترافیک  برای خودروها و وسایل نقلیه، از مهم‌ترین آن‌هاست.

بر طبق مصوبۀ طرح ترافیک، در ساعت های مشخصی از شبانه روز، تردد برای برخی از وسایل نقلیه ممنوع است. به جز خودروهای حمل و نقل عمومی، اورژانس یا تامین امنیت، مابقی خودروها با رعایت محدودیت هایی می توانند به مناطق پرتراکم وارد ‌شوند. تمامی ارگان های دولتی نیز موظفند این امر را رعایت نموده و از این قاعده مستثنی نیستند.

به گزارش شهر، ورود به طرح و جریمه های بعد از آن، دغدغه بسیاری از شهروندان است. در ویدئوی زیر چگونگی ورود مقرون به صرفه و قانونی را ببینید.

حجم ویدیو: 12.17M | مدت زمان ویدیو: 00:01:07 دانلود ویدیو
