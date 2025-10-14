ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری اعلام کرد: «در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراه‌ها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه های هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.»

وی افزود: «متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را “در حال بررسی” اعلام می‌کند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.»

اختیاری همچنین تأکید کرد که این اقدام در گام‌های بعدی برای سایر دوربین‌های ترافیکی و سامانه‌های هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی آنی افزایش یابد.

انتهای پیام/