خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز

ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز
کد خبر : 1699874
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران از آغاز طرح ارسال پیامک لحظه‌ای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز برای رانندگان متخلف در بزرگراه‌های تهران خبر داد.

به گزارش  ایلنا از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری اعلام کرد: «در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراه‌ها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه های هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.»

وی افزود: «متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را “در حال بررسی” اعلام می‌کند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.»

اختیاری همچنین تأکید کرد که این اقدام در گام‌های بعدی برای سایر دوربین‌های ترافیکی و سامانه‌های هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی آنی افزایش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ