ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز
سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران از آغاز طرح ارسال پیامک لحظهای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز برای رانندگان متخلف در بزرگراههای تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری اعلام کرد: «در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراهها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه های هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.»
وی افزود: «متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را “در حال بررسی” اعلام میکند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.»
اختیاری همچنین تأکید کرد که این اقدام در گامهای بعدی برای سایر دوربینهای ترافیکی و سامانههای هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاعرسانی آنی افزایش یابد.