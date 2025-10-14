یکی از راهکارهای مؤثر برای ایفای این نقش، ایجاد فرصت‌های کار دانشجویی در چارچوب ضوابط مشخص، متناسب با توانمندی‌ها، علائق و شرایط تحصیلی دانشجویان است. این فرصت‌ها نه تنها بخشی از نیازهای مالی آنان را تأمین می‌کند، بلکه بستر ارتقای مهارت‌های شغلی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، تجربه کاری در محیط‌های علمی و فرهنگی و پیوند میان آموزش نظری و تجربه عملی را فراهم می‌آورد.

این اقدام، علاوه بر ایجاد ارتباط نزدیک‌تر دانشجویان با بدنه جهاددانشگاهی به عنوان نهاد انقلابی برخاسته از انقلاب فرهنگی، زمینه بهره‌گیری از خلاقیت و انرژی جوانان در فعالیت‌های فرهنگی- علمی و تربیت نیروی انسانی توانمند برای آینده را نیز فراهم می‌کند.

از مهمترین اهداف استفاده از کار دانشجویی در جهاددانشگاهی که به تائید علی منتظری رئیس این نهاد رسیده، به شرح زیر تعیین شده است:

- حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه‌ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه

- مشارکت در ارتقای توانمندی‌های علمی، فرهنگی و حرفه‌ای دانشجویان و آماده‌سازی آنان برای اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی

- ایجاد و تعمیق پیوند میان دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با مأموریت‌ها و وظایف جهاددانشگاهی به عنوان نهاد انقلابی

- بهره‌گیری از خلاقیت، انرژی و توانمندی‌های دانشجویان جوان در فعالیت‌های علمی- فرهنگی- فناورانه، آموزشی و پشتیبانی جهاددانشگاهی

- ایجاد فرصت‌های کسب تجربه عملی و مهارت‌های شغلی دانشجویان

- کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی و تحصیلی دانشجویان