خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۳۰ ماینر از یک کارخانه متروکه

کشف ۳۰ ماینر از یک کارخانه متروکه
کد خبر : 1699864
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان «کاشان» از کشف ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال دربازرسی مأموران انتظامی از یک کارخانه متروکه خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "ایرج کاکاوند" بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه بررسی موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات میدانی و اطمینان از درستی موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از این کارخانه موفق شدند 30 دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ارزش ماینر های کشف شده را 15 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ