کشف ۳۰ ماینر از یک کارخانه متروکه

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات میدانی و اطمینان از درستی موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام و طی بازرسی به عمل آمده از این کارخانه موفق شدند 30 دستگاه ماینر قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ارزش ماینر های کشف شده را 15 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.