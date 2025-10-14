کشف ۲۵ هزار قطعه جوجه قاچاق

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ " محمدباقر نجفی نژاد " در تشریح این خبر، عنوان داشت: مرزبانان غیور این فرماندهی در راستای کنترل و پایش نوار مرز و با هدف ضربه زدن به قاچاقچیان، توانستند طی عملیاتی قاچاقچیان را در نوار مرزی شهرستان ناکام کنند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان قصد داشتند محموله قاچاق را از مرزهای کشور خارج کنند، افزود: در این عملیات مرزبانان موفق به کشف 25 هزار قطعه جوجه قاچاق یک روزه شدند. فرمانده هنگ مرزی بانه با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری که تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی جوجه های قاچاق توقیفی را بالغ بر 14 میلیارد ریال برآورد کردند.

