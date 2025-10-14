ضرورت نظارت بر فعالیت مشاغل خانگی غذایی
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، بر لزوم ساماندهی و نظارت بر فعالیت مشاغل خانگی در حوزه تولید فرآوردههای غذایی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر گفت: مشاغل خانگی میتوانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا کنند، اما ورود این محصولات به بازار باید با رعایت کامل ضوابط ایمنی و بهداشتی همراه باشد.
او تصریح کرد: هر محصول غذایی، صرفنظر از محل تولید، باید دارای مجوز بهداشتی و برچسب معتبر از سازمان غذا و دارو باشد تا سلامت مصرفکنندگان تضمین شود.
مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی با بیان اینکه برخی از محصولات خانگی بدون مجوز و بررسیهای لازم در بازار عرضه میشوند، هشدار داد: عرضه چنین فرآوردههایی میتواند مخاطرات جدی از جمله آلودگیهای میکروبی و شیمیایی برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
بهفر افزود: سازمان غذا و دارو در سالهای اخیر با هدف حمایت از تولید خرد، فرآیند صدور مجوز برای فعالیتهای خانگی را تسهیل کرده تا تولیدکنندگان بتوانند در چارچوب ضوابط بهداشتی، بهصورت قانونی فعالیت کنند.
او همچنین بر اهمیت آموزش و ارتقای آگاهی تولیدکنندگان خانگی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار مشاغل خانگی زمانی محقق میشود که سلامت و ایمنی محصولات در اولویت قرار گیرد و تولیدکنندگان با نظارت دستگاههای مسئول همکاری مستمر داشته باشند.