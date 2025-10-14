خبرگزاری کار ایران
حریق منزل در ملارد ۷ مصدوم برجای گذاشت

حریق منزل در ملارد ۷ مصدوم برجای گذاشت
روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران از از مصدومیت ۷ نفر در حادثه حریق منزل مسکونی در محدوده ملارد خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران بامداد روز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در ساعت ۰۵:۳۲ دقیقه، حادثه حریق منزل مسکونی بر اثر اتصالی برق در محدوده ملارد – سر آسیاب به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد. 

بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، ۱ نفر به بیمارستان امام سجاد شهریار و ۶ نفر دیگر به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.

