کاهش دما در نوار شمالی کشور

کد خبر : 1699784
سازمان هواشناسی کشور امروز (سه‌شنبه) برای کل نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) در گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی، ابرناکی و بارش باران پیش بینی می‌شود.

از روز چهارشنبه تا شنبه در مناطقی از شرق اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز غربی، ابرناکی و بارش باران، گاهی رعد و برق رخ می دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود.

طی پنج روز آینده در شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

سه شنبه شرق دریای خزر و چهارشنبه غرب دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

