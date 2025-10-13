هوش مصنوعی به کمک نابینایان میآید
در مراسم روز جهانی نابینایان، مسائل و مشکلات مختلفی از سوی نمایندگان نابینایان مطرح شد و مسئولان حاضر در این نشست توضیحاتی در اینباره دادند.
در این مراسم، علی ربیعی در اقدامی نمادین یک عصای سفید را به عنوان هدیه به سید جواد حسینی تقدیم کرد. وی گفت: "عصای سفید نماد اعتمادبهنفس برای نابینایان و کمبینایان است و نیز جامعهای که باید با این نماد، توان و استقلال این قشر را به رسمیت بشناسد."
در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از آثار هنری نابینایان و کمبینایان شامل کار با چوب، رنگآمیزی روی ظروف و ساخت زیورآلات برگزار شد. همچنین تعدادی از نمایندگان تشکلهای نابینایان به بیان مشکلات و خواستههای خود پرداختند و گروه موسیقی «چکاد» از استان اصفهان با اجرای سازهای تار، کمانچه، سنتور و تنبک برنامهای ویژه برای حاضران اجرا کرد.
در این مراسم همچنین از تعدادی از نابینایان و کمبینایان برگزیده در کنکور سراسری سال جاری تجلیل شد.
اسامی این برگزیدگان به شرح زیر است:
صادقی؛ رتبه ۱۱ دکتری در رشته حقوق عمومی
غزل بهرامی؛ رتبه ۱۲ رشته علوم انسانی
خانم تاجور؛ رتبه ۳۳ رشته علوم انسانی
ساناز حاجیپناه؛ رتبه ۳۲۶ رشته علوم انسانی
خانم کریمی؛ رتبه ۵۰۰ رشته علوم انسانی
خانم ماندگار؛ رتبه ۶۹۴ رشته علوم انسانی
در ادامه سخنرانی مطرح شده توسط مسئولان حاضر در نشست به سوالات و مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان نابینایان آمده است.
عصای سفید را با استفاده از هوش مصنوعی خاطره میکنیم
محمدامین آقامیری؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم روز جهانی نابینایان با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد گفت: تا کنون در حوزه نابینایان تعامل مستقیمی با ما صورت نگرفته بود و خوشحالم که برای نخستین بار در چنین نشستی حضور داریم.
وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی مهمترین بستر تحقق عدالت است، افزود: با ارائه خدمات در بستر فضای مجازی میتوان عدالت در دسترسی به آموزش، خدمات دولتی، بازارهای مالی و فروش را محقق کرد. طبق پیمایشهای جهانی، روزانه حدود ۵.۵ میلیارد نفر در جهان بهطور میانگین ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه از فضای مجازی استفاده میکنند.
آقامیری با اشاره به نقش فناوریهای نوین در رفع نیازهای نابینایان گفت: برای تحقق عدالت در بهرهمندی از خدمات، توسعه دستیارهای هوشمند در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد. امروز فناوریهایی در حوزه نابینایان تولید شده و تمرکز سرمایهگذاری جهانی بر توسعه دستیارهای هوشمند است. دستیارانی که در کنار فرد قرار گرفته و نیازهای او را برطرف میکنند.
مناسبسازی سایت سازمانهای دولتی برای نابینایان
وی از برگزاری جلسهای مشترک با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد استانداردسازی و مناسبسازی سایتهای دولتی برای دسترسی نابینایان اجرایی شود. دستورالعمل این موضوع توسط سازمان فناوری اطلاعات تنظیم شده و آماده ابلاغ است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ظرفیتهای هوش مصنوعی در این حوزه اظهار کرد: با استفاده از هوش مصنوعی میتوان تا حدی نیاز نابینایان را برطرف کرد که دیگر نیازی به عصای سفید نباشد، این امر از نظر فنی ممکن و از نظر اقتصادی نیز مقرونبهصرفه است.
آقامیری در پایان اعلام کرد: در زمینه توسعه دستیارهای هوش مصنوعی ویژه نابینایان آمادگی کامل داریم و انتظار داریم سازمان بهزیستی اولویتهای مورد نیاز در این زمینه را معرفی کند.
مجلس در تلاش برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
همچنین بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مراسم روز جهانی نابینایان با اشاره به اقدامات این مرکز در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: در مرکز پژوهشهای مجلس تمرکز خود را بر رفع مشکلات ساختاری و اجرای کامل و مؤثر قانون حمایت از حقوق معلولان قرار دادهایم.
وی افزود: تاکنون سه گزارش تخصصی درباره سه فصل این قانون و نحوه اجراییسازی آن در حوزههای مسکن، بهداشت و درمان، توانبخشی و همچنین سازوکار کمیته نظارت و هماهنگی برای راهبری قانون منتشر شده است. در ادامه نیز تمام فصول این قانون را با انتشار گزارشهای تحلیلی، تهیه بستههای اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاهها دنبال خواهیم کرد.
نگاهداری تأکید کرد: تأمین ضمانت اجرایی، ارتقای هماهنگی میان دستگاهها و رفع کمبود اعتبارات برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از مهمترین محورهایی است که بهصورت جدی در مرکز پژوهشهای مجلس پیگیری میشود.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای آموزشی نابینایان گفت: آموزش باکیفیت یکی از موضوعات اساسی است.کمبود کتابهای بریل، نیاز به منابع صوتی استاندارد و کمبود معلمان آموزشدیده از مسائل مهمی است که پیگیر رفع آن هستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین توانمندسازی و اشتغال برابر نابینایان را از اولویتهای این مرکز دانست و اظهار داشت: تبعیضهایی که در فرآیند استخدام وجود دارد از دید ما پنهان نیست. در همین راستا، حمایت از کارفرمایان، تعدیل سیاستهای اشتغال، ایجاد شرایط کار در منزل، توسعه کسبوکارهای کوچک و مشاغل مجازی برای نابینایان در دستور کار ما قرار دارد.
کمبود کاغذ چالش اصلی تولید کتاب بریل
محبوب؛ نماینده نهاد کتابخانههای عمومی کشور در مراسم روز جهانی نابینایان با اشاره به وضعیت کتاب و کتابخوانی نابینایان گفت: نسبت کتاب به جمعیت در کشور برای عموم مردم حدود نیم جلد و برای نابینایان ۲۵ صدم جلد است به عبارت دیگر، به ازای هر ۲۵ هزار نفر نابینا تنها یک جلد کتاب در دسترس است.
وی افزود: بهطور میانگین، اعضای عادی کتابخانهها به ازای هر نفر ۲۵ جلد کتاب در اختیار دارند در حالی که این رقم برای اعضای نابینا تنها ۲.۷ جلد است. از کل جمعیت کشور ۲.۲ درصد عضو کتابخانههای عمومی هستند، اما در میان نابینایان این میزان تنها به یک درصد میرسد.
محبوب با اشاره به شاخص نیروی انسانی در این حوزه اظهار کرد: از نظر نسبت کتابدار به جمعیت، وضعیت نابینایان حتی اندکی بهتر از میانگین کشور است به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۵.۵ کتابدار وجود دارد و برای نابینایان این نسبت ۵.۹ کتابدار است. با این حال مشکل اصلی ما در فقدان کتابهای مناسب و منابع در دسترس برای نابینایان است.
وی در پایان با اشاره به یکی از چالشهای جدی در تولید منابع بریل گفت: تولید کتابهای بریل را انجام میدهیم اما به دلیل کمبود کاغذ روند تولید محدود و کند است. امیدواریم با تأمین پایدار این کاغذ، بتوانیم پاسخگوی نیاز کتابخانهها و مخاطبان نابینا باشیم.
آموزش دانشآموزان نابینا نیازمند مناسبسازی و توسعه فناوریهای آموزشی است
مژگان فرهبد؛ معاون آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در مراسم روز جهانی نابینایان با تشریح وضعیت آموزشی این گروه از دانشآموزان گفت: دانشآموزان با آسیب بینایی در دو نوع مدرسه تحصیل میکنند؛ بخشی در مدارس استثنایی و بخشی دیگر در مدارس عادی، اما هر دو گروه با استفاده از محتوای یکسان کتابهای درسی آموزش میبینند.
وی با پذیرش برخی چالشهای مطرحشده از سوی جامعه نابینایان افزود: در زمینه مناسبسازی محتوای درسی، درس تربیتبدنی، تقویت ارتباط اجتماعی با دانشآموزان نابینا و حرفهآموزی به آنها نیازمند اقدامات ویژهای هستیم. بزرگترین مانع حضور دانشآموزان نابینا در مدارس عادی، مناسبسازی فضاهای آموزشی است که هزینه بالایی دارد و باید در بودجههای سالانه بهصورت مشخص پیشبینی شود.
فرهبد تأکید کرد: فناوریهای آموزشی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز نابینایان باید در اولویت تأمین قرار گیرد. در حال حاضر، دانشآموزان نابینا بیشتر از کتابهای بریل استفاده میکنند و میزان بهرهگیری از منابع صوتی کمتر است.
معاون آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در پایان از همکاری این سازمان با فدراسیونهای ورزشی پارالمپیک خبر داد و گفت: برای استعدادیابی ورزشی دانشآموزان دارای معلولیت، جلسات مشترکی با فدراسیونهای پارالمپیکی برگزار شده و این طرح در مدارس آغاز شده است.