خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چمران:

هویت ایرانی، تلفیقی از ملیت و مذهب است

هویت ایرانی، تلفیقی از ملیت و مذهب است
کد خبر : 1699536
لینک کوتاه کپی شد.

رییس شورای شهر تهران گفت: هویت ایرانی، تلفیقی از ملیت و مذهب است که در کنار هم هویتی بی‌بدیل و ارزشمند را شکل داده است. این ترکیب زیبا، مایه افتخار هر ایرانی است و باید از آن پاسداری کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از شهر، مراسم رونمایی از کتاب «ایرانی بودن افتخار دارد» امروز -دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴- با حضور محمدامین توکلی‌زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با قدردانی از انتشار کتاب گفت: خوشحالم که چنین کتابی منتشر شده است؛ اثری که موجب می‌شود بیش از پیش به ایرانی بودن خود افتخار کنیم و این واقعاً جای افتخار دارد.

چمران با اشاره به پیوند عمیق میان هویت ملی و دینی ایرانیان افزود: یکی از بزرگ‌ترین افتخارات ما این است که ایرانی مسلمان هستیم؛ این ترکیب ارزشمند، بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی ملت ما را تشکیل می‌دهد.

وی همچنین از حسین خادمی عنصرودی، نویسنده و ناشر کتاب، بابت انتشار این اثر فرهنگی تشکر و قدردانی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر ارزش و جایگاه هویت ایرانی گفت: ایرانی بودن واقعاً افتخار دارد و این سخن را نه از سر تعصب، بلکه از سر باور عمیق بیان می‌کنم.

چمران افزود: شهید مصطفی چمران همواره می‌گفت که در کشورهای مختلف دنیا زندگی کرده و با ملت‌های گوناگون از نزدیک آشنا شده، اما هیچ مردمی را مانند مردم ایران نیافته است. او تأکید داشت که ویژگی‌های مردم ایران در دنیا کم‌نظیر است.

وی ادامه داد: هویت ایرانی، تلفیقی از ملیت و مذهب است که در کنار هم هویتی بی‌بدیل و ارزشمند را شکل داده است. این ترکیب زیبا، مایه افتخار هر ایرانی است و باید از آن پاسداری کرد.

چمران در پایان خاطرنشان کرد: ما به ایرانی بودن خود می‌بالیم و باید این احساس هویت و افتخار را در نسل‌های آینده نیز تقویت کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ