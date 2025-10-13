هیچ تفاوتی نباید بین دانش آموزان مدرسه دولتی و غیردولتی قائل شد

به گزارش ایلنا، نود و‌ سومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضا در سالن شهید حججی این سازمان برگزار شد.

احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دانش آموز، معلمان شهید و شهدای اقتدار گفت: انشاالله با تمام توان ادامه دهنده راه و روش و منش شهدا باشیم و در انجام وظایف و ماموریت‌هایی که به ما محول شده است، کوتاهی نکنیم.

وی با تاکید بر اجرای دقیق تکالیف قانونی که بر عهده سازمان گذاشته شده است، اظهار کرد: هر موضوعی که مربوط به سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد، نباید بدون پاسخ بماند و تکالیف قانونی ما باید به صورت شفاف برای مخاطب قابل رصد و پیگیری باشد.

محمودزاده در ادامه با اشاره به تکالیف قانونی در سند تعاون کشور و داشتن سه حکم در این سند از ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با همکاری حوزه شوراها در استان‌ها درصد رشد و پیشرفت احکام را مورد پیگیری هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش شرکت در کلیه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس غیر دولتی را ضروری دانست و افزود: هیچ تفاوتی نباید بین دانش آموزان مدرسه دولتی و غیر دولتی قائل شد و همه دانش آموزان بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه ازجمله استقرار تشکل‌ها دانش آموزی، اردوهای دانش آموزی و سایر موارد باید بهره‌مند شوند و در فعالیت‌های اجتماعی و گروهی مشارکت داشته باشند.

محمودزاده استفاده از معلمان و همکاران محترم فرهنگی در کارگروه‌های سازمان را بسیار ضروری خواند و افزود: وقتی در کارگروهی برای مسائل مدرسه تصمیم گیری می‌شود، حتما باید از نظرات و پیشنهادات اصلی‌ترین عناصر هدایت کننده در مدارس بهره ببریم تا به واقعیت‌های موجود نزدیک‌تر باشیم.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت بهره گیری از دیدگاه و نقطه نظرات نخبگان در طراحی برنامه‌ها تصریح کرد: هر چه طرح‌ها و برنامه‌ها در جلسات کارشناسی بررسی و مورد نقد و نظر و صیقل قرار گیرد، قطعا نتایج بیرون آمده از آن اثربخش‌تر و موفق‌تر خواهد بود.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، گفتنی است در پایان این نشست محمد رضا محمدزاده شادمهری به عنوان رییس گروه بررسی‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری سازمان معرفی شد.