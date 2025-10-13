خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک‌سوم مبتلایان افسردگی در شروع بیماری به پزشک مراجعه نمی‌کنند

یک‌سوم مبتلایان افسردگی در شروع بیماری به پزشک مراجعه نمی‌کنند
کد خبر : 1699282
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج پژوهشی انجام‌شده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم افراد در نخستین مواجهه با علائم افسردگی برای درمان به پزشک یا داروساز مراجعه نمی‌کنند و از روش‌های شخصی و غیرعلمی برای بهبود وضعیت خود استفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا، نازیلا یوسفی که بمناسبت هفته سلامت روان انجام شد؛ افزود: در این مطالعه با عنوان بررسی الگوهای رفتاری مردم در برخورد با دارودرمانی افسردگی و عوامل مؤثر بر رفتارها مشخص شد بیشتر افراد زمانی به متخصص مراجعه می‌کنند که اختلال در روابط اجتماعی یا فعالیت‌های روزمره‌شان بروز کند. 

وی تصریح کرد: عواملی مانند انگ‌زدگی اجتماعی، آگاهی پایین نسبت به ماهیت بیماری و نداشتن پایبندی به درمان از مهم‌ترین دلایل تأخیر در مراجعه به مراکز تخصصی است که می‌تواند روند بهبودی را مختل کند. 

به گزارش سازمان غذا و دارو «ایفدانا»، مدیرکل دفتر پایش فرآورده‌های سلامت تأکید کرد: افسردگی نیازمند تشخیص و پیگیری تخصصی است و مراجعه به روان‌پزشک، روان‌شناس یا داروساز گام مؤثری در جهت درمان پایدار به شمار می‌رود. 

یوسفی خاطرنشان کرد: در صورت احساس افسردگی، استفاده از حمایت خانواده، دوستان و شبکه‌های اجتماعی سلامت می‌تواند نقش مهمی در آغاز درمان و بازگشت فرد به زندگی عادی داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ