تحول آموزشی بدون باور و توانمندی معلمان محقق نمی‌شود

ضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، با حضور در برنامه زنده «پرسشگر» شبکه آموزش سیما، ضمن تبیین ابعاد الگوی «مدرسه تراز سند تحول بنیادین» تأکید کرد: اجرای سند تحول بنیادین تنها با تغییر نگرش، دانش و مهارت مدیران و معلمان و با تکیه بر ظرفیت‌های واقعی مدارس و معلمان کشور ممکن است، نه صرفاً از طریق بخشنامه و دستورالعمل‌های اداری.

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم‌زاده در برنامه زنده تلویزیونی «پرسشگر» با موضوع «مدرسه تراز سند تحول بنیادین»، با اشاره به اهمیت نگاه واقع‌بینانه به اجرای سند تحول گفت: اینکه بگوییم سند تحول بنیادین در دوره‌های گذشته اجرا نشده، گزاره دقیقی نیست. سند هیچ‌گاه در نقطه صفر نبوده است، اما در زمان تصویب، پیوست اجرایی و مالی مشخصی نداشت و همین امر موجب شد ارزیابی دقیق میزان تحقق آن دشوار شود.

وی افزود: در همه دوره‌های وزارت، اجرای سند تحول در برنامه کاری وزرا قرار داشته است و معلمان کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی و کم‌برخوردار، با خلاقیت و ابتکار در حال اجرای روح سند هستند. معلمان ما در کلاس‌های خود با استفاده از فناوری، بازی و دست‌سازه‌ها مفاهیم آموزشی را به‌صورت تلفیقی و خلاقانه به دانش‌آموزان منتقل می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد: مدرسه تراز سند تحول بنیادین، مدرسه‌ای است که در آن روش‌های یاددهی و یادگیری متحول می‌شود؛ معلم از محور دانای کل به راهبر یادگیری تبدیل می‌شود و دانش‌آموزان در محیطی گرم، مشارکتی و ارزش‌محور، مهارت تفکر، پرسشگری و خلاقیت را تجربه می‌کنند.

حکیم‌زاده با اشاره به برنامه‌های تحولی دولت چهاردهم گفت: «برنامه توانمندسازی معلمان» با عنوان طرح توانا در بستر اجتماعات یادگیری اجرا شد و تاکنون بیش از ۳۳۰ هزار مدیر، معلم و راهبر آموزشی عضو این اجتماعات شده‌اند. هدف این طرح، ایجاد جریان یادگیری مستمر و تبادل تجربه میان معلمان برای تحقق واقعی سند تحول در کلاس درس است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط‌های یادگیری اظهار داشت: در این جشنواره، بیش از ۹۵ هزار معلم از سراسر کشور شرکت کردند و ۵۴ هزار محتوای آموزشی تحولی توسط آنان در فضای مجازی تولید شد که نشان‌دهنده ظرفیت عظیم نیروی انسانی آموزش و پرورش برای تحقق مدرسه تراز است.

معاون آموزش ابتدایی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت مدرسه تراز با طرح‌های تدبیر و تعالی توضیح داد: طرح‌های گذشته بیشتر به فرایندها توجه داشتند، اما در الگوی مدرسه تراز، تأکید اصلی بر نتایج و عملکرد واقعی مدرسه در یادگیری دانش‌آموزان است.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به چالش‌ها و پیش‌نیازهای اجرای الگوی مدرسه تراز گفت: نبود پیوست مالی در زمان تصویب سند تحول و محدودیت تجهیزات فناوری در برخی مدارس از موانع اصلی است. با این حال، با مصوبه جدید دولت چهاردهم، تأمین تجهیزات آموزشی و فناوری برای مدارس به‌عنوان اولویت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و شرکت‌ها مصوب شده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حکیم‌زاده در پایان تأکید کرد: تحقق مدرسه تراز، با مشارکت و باور معلمان و مدیران و از دل کلاس درس رقم می‌خورد، نه از پشت میزهای ستادی. هرجا معلم خلاق و باورمند حضور دارد، همان‌جا مدرسه تراز سند تحول بنیادین شکل گرفته است.

