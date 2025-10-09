خبرگزاری کار ایران
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران تا پایان سال
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: تا پایان سال جاری ۷۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۸متری جدید وارد خطوط بی‌آرتی پایتخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد قیومی با اشاره به شرایط ترافیکی مهرماه گفت: هر سال با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، ترافیک تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یافت و بعضاً شاهد فلج شدن تردد در محورهای اصلی شهر بودیم. اما خوشبختانه امسال این اتفاق نیفتاد و شاهد شرایط بهتری بودیم که نتیجه اقداماتی همچون اصلاح هندسی معابر، ساماندهی ایستگاه‌ها و توجه ویژه به ناوگان اتوبوسرانی بود. 

وی ادامه داد: به طور معمول هفته نخست مهرماه خدمات حمل ونقل عمومی برای دانش‌آموزان و دانشجویان رایگان ارائه می‌شود و این سیاست امسال نیز اجرا و در کنار آن توجه چند ماهه به آماده‌سازی ناوگان موجب شد مهر امسال با شرایط مطلوب‌تری آغاز شود. 

به گزارش صدا و سیما، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره وضعیت نوسازی ناوگان شرکت متبوعش خاطرنشان کرد: در ابتدای دوره مدیریت شهری ششم، حدود یکهزار و ۸۰۰ دستگاه دستگاه اتوبوس تحویل گرفتیم که تنها هزار دستگاه آن‌ها فعال بود؛ این پایین‌ترین تعداد اتوبوس فعال از زمان تأسیس شرکت واحد در سال ۱۳۳۵ تاکنون بود و به همین دلیل دستور ویژه‌ای برای نوسازی ناوگان صادر شد و در قالب برنامه چهارم تحول و توسعه تهران، اتوبوسرانی و مترو به طور خاص در دستور کار قرار گرفتند.

