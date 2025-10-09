معاون اقتصادی وزیر کشور:
توسعه اقتصادی زمینهساز امنیت در مرزهاست
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: آبادان دارای ظرفیتهای بالقوهای است که برای توسعه متولیان اقتصادی باید بهصورت شبکهای در کنار هم قرار گیرند.
به گزارش ایلنا، مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی آبادان در فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: هر استان و منطقه ظرفیتهای خاص خود را دارد و اگر این ظرفیتها و متولیان بهصورت شبکهای هماهنگ در کنار هم قرار گیرند، میتوان شاهد رشد اقتصادی در سطح ملی بود.
وی افزود: آبادان بهعنوان شهری با موقعیت جغرافیایی ویژه و هممرز با کشور عراق، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی منطقهای ایفا میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: آبادان با داشتن نفت، رودخانه، پتانسیل های تجاری و کشاورزی ظرفیتهای بالقوهای دارد که در کمتر شهری چنین توانمندیهایی دیده میشود و باید این ظرفیتها اولویتبندی شوند تا از آنها در راستای توسعه اقتصادی استفاده شود.
دوستی تصریح کرد: مهمترین مسأله آبادان زیست شهری است و باید نیروی انسانی نخبه در این شهر حفظ شود وگرنه دستیابی به توسعه پایدار بدون محوریت سرمایه انسانی امکان ندارد.
وی ادامه داد: آبادان میتواند بهعنوان حلقه اتصال ایران و کشور عراق در مسیر توسعه اقتصادی منطقهای نقشآفرین باشد.
دوستی بیان کرد: در حوزه گردشگری آبی و دریایی آمادگی داریم تسهیلات لازم را ارائه دهیم و از طرحهای مرتبط حمایت خواهیم کرد.
وی توسعه اقتصادی را زمینهساز امنیت در مرز و کشور دانست و گفت: اگر حوزههای مختلف به ویژه اقتصاد را گسترش ندهیم، دچار چالشهای امنیتی خواهیم شد و این در هم تنیدگی امنیت و اقتصاد است که چارچوب حرکت ما را شکل میدهد.
به گزارش سایت وزارت کشور، دوستی با اشاره به اینکه عراق مقصد تجاری مناسبی برای تولیدات استان خوزستان است، افزود: برای همکاری مشترک اقتصادی با عراق باید برنامهریزی اصولی و منسجمی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از طرحهای اقتصادی در استانهاست، گفت: وزارت کشور در تمام زمینهها از جمله سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، تجارت مرزی و دیپلماسی اقتصادی با محوریت استانداران در حال پیگیری امور است.