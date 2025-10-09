به گزارش ایلنا، مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی آبادان در فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: هر استان و منطقه ظرفیت‌های خاص خود را دارد و اگر این ظرفیت‌ها و متولیان به‌صورت شبکه‌ای هماهنگ در کنار هم قرار گیرند، می‌توان شاهد رشد اقتصادی در سطح ملی بود.

وی افزود: آبادان به‌عنوان شهری با موقعیت جغرافیایی ویژه و هم‌مرز با کشور عراق، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای ایفا می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: آبادان با داشتن نفت، رودخانه، پتانسیل ‌های تجاری و کشاورزی ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد که در کمتر شهری چنین توانمندی‌هایی دیده می‌شود و باید این ظرفیت‌ها اولویت‌بندی شوند تا از آن‌ها در راستای توسعه اقتصادی استفاده شود.

دوستی تصریح کرد: مهم‌ترین مسأله آبادان زیست شهری است و باید نیروی انسانی نخبه در این شهر حفظ شود وگرنه دستیابی به توسعه پایدار بدون محوریت سرمایه انسانی امکان ندارد.

وی ادامه داد: آبادان می‌تواند به‌عنوان حلقه اتصال ایران و کشور عراق در مسیر توسعه اقتصادی منطقه‌ای نقش‌آفرین باشد.

دوستی بیان کرد: در حوزه گردشگری آبی و دریایی آمادگی داریم تسهیلات لازم را ارائه دهیم و از طرح‌های مرتبط حمایت خواهیم کرد.

وی توسعه اقتصادی را زمینه‌ساز امنیت در مرز و کشور دانست و گفت: اگر حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد را گسترش ندهیم، دچار چالش‌های امنیتی خواهیم شد و این در هم تنیدگی امنیت و اقتصاد است که چارچوب حرکت ما را شکل می‌دهد.

به گزارش سایت وزارت کشور، دوستی با اشاره به اینکه عراق مقصد تجاری مناسبی برای تولیدات استان خوزستان است، افزود: برای همکاری مشترک اقتصادی با عراق باید برنامه‌ریزی اصولی و منسجمی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تأکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از طرح‌های اقتصادی در استان‌هاست، گفت: وزارت کشور در تمام زمینه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تجارت مرزی و دیپلماسی اقتصادی با محوریت استانداران در حال پیگیری امور است.