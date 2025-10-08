رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم حضور تخصصی دامپزشکان در حوزه حیات‌وحش تاکید کرد و گفت: سازمان محیط زیست نیاز مبرم به دامپزشکانی دارد که به‌ صورت تخصصی در زمینه تیمار، مراقبت و درمان گونه‌های جانوری فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: نقش ارزشمند و مسئولیت خطیر دامپزشکان در کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان و همچنین در حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.

انصاری ادامه داد: کشور ما با وجود چالش‌های زیست‌ محیطی همچنان از تنوع زیستی غنی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد از عرصه‌های سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظت‌ شده، پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش قرار دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از تلاش محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، تالاب‌ها و جنگل‌ها گفت: در این سرزمین علاوه بر انسان‌ها، حیوانات نیز حق حیات و دامپزشکان در حفظ این حق و صیانت از گونه‌های جانوری نقش به‌سزایی دارند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست از توان علمی و تخصصی دامپزشکان به‌ویژه در زمینه درمان، مراقبت و بازپروری حیات‌وحش بهره خواهد برد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: در سال‌های اخیر توجه به حضور دامپزشکان در حوزه محیط زیست افزایش یافته است، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند درمان و رهاسازی گونه‌های آسیب‌دیده، مراقبت از پرندگان و حیوانات بیمار و کنترل بیماری‌های مشترک از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان که در فصل پاییز بروز بیشتری دارد. در این زمینه، همکاری میان دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها دارد.