رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
دامپزشکان بازوی علمی حفظ گونههای در معرض خطر هستند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امیدواریم با نگاه جدید مدیریتی و همکاری بیشتر سازمان دامپزشکی کشور بتوانیم اقدامات موثری را در حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض انجام دهیم.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دوشنبه شب در مراسم «۱۴ مهر، روز ملی دامپزشکی» ضمن تبریک این روز، بر نقش حیاتی و تخصصی دامپزشکان در کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان، حفاظت از گونههای در معرض انقراض و بازپروری حیاتوحش تاکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم حضور تخصصی دامپزشکان در حوزه حیاتوحش تاکید کرد و گفت: سازمان محیط زیست نیاز مبرم به دامپزشکانی دارد که به صورت تخصصی در زمینه تیمار، مراقبت و درمان گونههای جانوری فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: نقش ارزشمند و مسئولیت خطیر دامپزشکان در کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و همچنین در حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.
انصاری ادامه داد: کشور ما با وجود چالشهای زیست محیطی همچنان از تنوع زیستی غنی برخوردار است و حدود ۱۲ درصد از عرصههای سرزمینی ایران تحت عنوان مناطق حفاظت شده، پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی و پناهگاههای حیاتوحش قرار دارند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان و کارشناسان محیط زیست در حفاظت از زیستگاههای طبیعی، تالابها و جنگلها گفت: در این سرزمین علاوه بر انسانها، حیوانات نیز حق حیات و دامپزشکان در حفظ این حق و صیانت از گونههای جانوری نقش بهسزایی دارند.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست از توان علمی و تخصصی دامپزشکان بهویژه در زمینه درمان، مراقبت و بازپروری حیاتوحش بهره خواهد برد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: در سالهای اخیر توجه به حضور دامپزشکان در حوزه محیط زیست افزایش یافته است، بهویژه در زمینههایی مانند درمان و رهاسازی گونههای آسیبدیده، مراقبت از پرندگان و حیوانات بیمار و کنترل بیماریهای مشترک از جمله آنفلوانزای فوقحاد پرندگان که در فصل پاییز بروز بیشتری دارد. در این زمینه، همکاری میان دامپزشکان و کارشناسان محیط زیست نقشی تعیینکننده در پیشگیری و کنترل بیماریها دارد.