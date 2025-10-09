به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان،در حساب شخصی خود در ایکس نوشت: برای نخستین‌بار، بخش خصوصی می‌تواند با اخذ مجوز رسمی نسبت به راه‌اندازی خانه‌های جوان در سراسر کشور اقدام کند.

معاون امور جوانان وزارت بهداشت اظهار کرد: این خانه‌ها به پاتوقی واقعی برای جوانان تبدیل می‌شوند تا در فضایی مناسب به ایده‌پردازی، تعامل، نشاط و خلاقیت بپردازند. همچنین سرمایه‌گذاران از تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های ویژه وزارت ورزش و جوانان برخوردار خواهند شد.

