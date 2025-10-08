دعای خیر زندانیان گرفتار بدرقه راه مادر بیمار شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان تهران، بانویی که مادرش روی تخت بیمارستان بستری است و پزشکان از سلامتی وی و نجاتش قطع امید کرده‌اند، در اقدامی زیبا و به نیت شفای مادرش بخش از هزینه‌های سنگین داروهای بیمار را برای آزادی یک زندانی گرفتار اختصاص داد.

این دختر نیکوکار که در محل ستاد دیه استان حاضر شده بود، چندین پرونده زندانی را انتخاب کرد که یکی از آنان به نام فرشاد ب. بود. او در ۳۶ سالگی مجرّد و نان‌آور مادر پیرش بود و به دلیل بدهی سنگین ۵۶۰ میلیارد تومانی از سال گذشته در حبس به سر می‌برد.

بنا به این خبر، وی پیمانکار ساختمان بود و برای بازسازی یک ساختمان قدیمی چند سال قبل قراردادی منعقد کرده، اما با افزایش شدید قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی و نیزعدم درج‌بندی در قرارداد برای حل چنین مشکلاتی پروژه به نتیجه نرسیده، فروشندگان مصالح چک‌های برگشت خورده فرشاد را با احتساب تأخیر و تأدیه به دادگاه ارائه داده بودند.

همچنین دادگاه با بررسی شرایط مالی مددجو وعدم امکان پرداخت بدهی، ضمن پذیرفتن اعسار و ناتوانی مالی، وی را به پرداخت یکصد و شانزده میلیون تومان پیش قسط محکوم کرده تا پس از آزادی باقیمانده بدهی‌اش را به صورت اقساط ماهانه بپردازد.

با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون تومان، ضمن مشارکت در آزادی فرشاد و بازگشت وی کنار مادر سالخورده‌اش، بخشی از مبلغ نیز برای آزادی چهار نفر زندانی بدهکار دیگر با انتخاب این بانوی نیکوکار اختصاص یافت تا دعای خیر زندانیان گرفتار شامل حال آن مادر و بدرقه راهش شود و وی به لطف خداوند با سلامتی بستر بیماری را ترک نماید.

شایان ذکر است: خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را دارند همواره می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶ در این امر خیر سهیم باشند.

همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، اعرابی ۵، پلاک ۱۹، طبقه اول، شماره تلفن ۸۸۸۶۱۹۹۲با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.

