به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۸:۰۰ مسیر جنوب به شمال، از محدوده پل زنگوله تا مرزن‌آباد، به‌منظور تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی با تأکید بر همکاری رانندگان با نیروهای پلیس راه افزود: هدف از اجرای این طرح، مدیریت جریان ترافیک و تسهیل بازگشت مسافران از محورهای شمالی است. رانندگان ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، پیش از حرکت حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

