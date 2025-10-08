جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه میشود
جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال بهدلیل حجم سنگین تردد در مسیر جنوب به شمال خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۸:۰۰ مسیر جنوب به شمال، از محدوده پل زنگوله تا مرزنآباد، بهمنظور تخلیه بار ترافیکی بهصورت یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ محبی با تأکید بر همکاری رانندگان با نیروهای پلیس راه افزود: هدف از اجرای این طرح، مدیریت جریان ترافیک و تسهیل بازگشت مسافران از محورهای شمالی است. رانندگان ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، پیش از حرکت حتماً از وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.