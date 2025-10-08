خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود

جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
کد خبر : 1697469
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌دلیل حجم سنگین تردد در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۸:۰۰ مسیر جنوب به شمال، از محدوده پل زنگوله تا مرزن‌آباد، به‌منظور تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد. 

سرهنگ محبی با تأکید بر همکاری رانندگان با نیروهای پلیس راه افزود: هدف از اجرای این طرح، مدیریت جریان ترافیک و تسهیل بازگشت مسافران از محورهای شمالی است. رانندگان ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، پیش از حرکت حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ