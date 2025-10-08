خبرگزاری کار ایران
نامه‌نگاری با وزیر آموزش و پرورش درباره مرگ مبهم دانش‌آموز زنجانی

نامه‌نگاری با وزیر آموزش و پرورش درباره مرگ مبهم دانش‌آموز زنجانی
نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده‌ام که پرونده فوت دانش‌آموز زنجانی را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.

«احمد بیگدلی» نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ابهامات  پرونده مرگ دانش آموز  ۱۴ ساله زنجانی به خبرنگار ایلنا گفت: من موضوع را از اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان و هم دانشگاه علوم پزشکی استان پیگیری کرده‌ام و حتی در نامه‌ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده‌ام که این موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد. 

او با اشاره به ورود دستگاه قضایی و دادستانی به این پرونده اضافه کرد: دادستان در حال بررسی دقیق پرونده است و هنوز علت نهایی این حادثه مشخص نشده است. هنوز معلوم نیست که آیا دانش‌آموز سابقه بیماری داشته یا مورد تنبیه بدنی قرار گرفته یا خیر. اگر سابقه بیماری داشته آیا در پرونده او ثبت شده بوده یا نه. همچنان منتظر اعلام نظر دادستانی هستیم. 

بیگدلی این را هم گفت که مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در انتظار اعلام نتیجه نهایی از سوی دادستانی است.

